30 октября 2025, четверг, 20:40
Белоруску лишили родительских прав на пятерых детей

1
  • 30.10.2025, 20:17
  • 1,102
За что?

В Лепельском районе лишили родительских прав мать пятерых детей, которая вела аморальный образ жизни. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В семье воспитывалось шестеро детей. Из них пятеро — несовершеннолетние. Самому младшему ребенку — семь лет, самому старшему — 16. Ранее они неоднократно признавались «находящимися в социально опасном положении» из-за того, что их мать и отчим выпивали и вели аморальный образ жизни.

«Женщина самоустранилась от выполнения родительских обязанностей, продолжила злоупотреблять спиртными напитками. Лечение от алкоголизма прошла несвоевременно. Фактически она не выполнила план защиты прав и законных интересов несовершеннолетних», — сообщили в надзорном ведомстве.

На этом основании прокурор обратился в суд с иском о лишении матери родительских прав.

«В судебном заседании женщина исковые требования не признала, просила в очередной раз дать ей шанс и время на исправление ситуации», — сообщили в ведомстве.

Суд занял сторону прокуратуры и лишил женщину родительских прав. Детей передали на попечение их биологическому отцу.

Решение суда вступило в законную силу.

