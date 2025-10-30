Белоруску лишили родительских прав на пятерых детей

Белоруску лишили родительских прав на пятерых детей1
- 30.10.2025, 20:17
- 1,102
За что?
В Лепельском районе лишили родительских прав мать пятерых детей, которая вела аморальный образ жизни. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.
В семье воспитывалось шестеро детей. Из них пятеро — несовершеннолетние. Самому младшему ребенку — семь лет, самому старшему — 16. Ранее они неоднократно признавались «находящимися в социально опасном положении» из-за того, что их мать и отчим выпивали и вели аморальный образ жизни.
«Женщина самоустранилась от выполнения родительских обязанностей, продолжила злоупотреблять спиртными напитками. Лечение от алкоголизма прошла несвоевременно. Фактически она не выполнила план защиты прав и законных интересов несовершеннолетних», — сообщили в надзорном ведомстве.
На этом основании прокурор обратился в суд с иском о лишении матери родительских прав.
«В судебном заседании женщина исковые требования не признала, просила в очередной раз дать ей шанс и время на исправление ситуации», — сообщили в ведомстве.
Суд занял сторону прокуратуры и лишил женщину родительских прав. Детей передали на попечение их биологическому отцу.
Решение суда вступило в законную силу.