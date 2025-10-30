Российские регионы пустили «под нож» расходы из-за отсутствия денег 30.10.2025, 20:20

Бюджеты сыпятся.

Российские регионы запускают секвестр бюджетов, отправляя «под нож» в том числе социальные расходы, из-за нарастающего кризиса доходов, который затронул две трети субъектов РФ, передает The Moscow Times.

В срочном порядке подготовить предложения по сокращению трат из местной казны на этой неделе потребовал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, было принято решение отказаться от привлечения банковских кредитов на покрытие дефицита, поскольку ставки по ним слишком высоки.

«Будем жить на то, что соберем в бюджет до конца года. Расходы придется сократить», — сказал Слюсарь, пообещав, что секвестр не затронет зарплаты учителей и врачей.

Ранее о сокращении расходов объявили власти Иркутской области — 2,2 млрд по программе «Развитие образования» и еще 2,7 млрд — по программе «Развитие здравоохранения». По оценкам местного Минфина, бюджет области срывает план по налогу на прибыль компаний — казна недополучит 9,7 млрд рублей.

Как минимум 9 регионов осенью резко снизили выплаты за заключение контракта с Минобороны. Среди них — Самарская область, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Нижегородская и Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный окру, а также Оренбургская область.

В 12 регионах с сокращением зарплат столкнулись учителя. В Карелии, Башкортостане, Удмуртии, Рязанской, Оренбургской, Иркутской, Тульской и Орловской областях, а также в Краснодарского, Красноярского, Камчатском и Хабаровского краях преподаватели жалуются на отмену доплат, из которых состоит значительная часть их заработка.

Бюджеты регионов «сыпятся», констатирует экономист Наталья Зубаревич. Первое полугодие они завершили с дефицитом на 397,8 млрд рублей, который к концу сентября разросся 724,8 млрд. Каждый третий субъект (26) зафиксировал падение доходов в номинальном выражении, а в реальном — с учетом инфляции — поступления сократились в 53 регионах.

С «дырой» в местных финансах первое полугодие закрыли 67 регионов. А чемпионами по дефициту стали Кемеровская область (34% от доходов), Архангельская область (31%), Коми (30%), Мурманская (28%), Вологодская (25%) и Иркутская области (24,6%).

Хотя проблемы у субъектов нарастают, федеральные власти сокращают трансферты на поддержку субъектов, поскольку «денег нет», объясняет Зубаревич: «Идет рубка костов, это называется бюджетная консолидация».

Нефтегазовые доходы федеральной казны упали на 20%, таможенные сборы — на 19%, а сборы НДС, по расчетам Минфина, будут на 8% ниже изначального плана. Дефицит бюджета превысит запланированный впятеро — 5,7 трлн рублей вместо 1,2 трлн.

Чтобы залатать «дыры» трех регионах — Ярославской, Ульяновской областях и Дагестане — власти стали рассматривать повышение налогов для малого бизнеса. А в Оренбургской, Новосибирской областях и в Красноярского края в региональные парламенты законопроекты о повышении транспортного налога.

Де-факто в регионах начались дефолты, считает экономист Вячеслав Ширяев. Об этом, по его мнению, свидетельствует то, что правительство прощает регионам долг по бюджетным кредитам на 160 млрд рублей.

«По сути регионы не могут платить свои долги. В первую очередь в такую ситуацию попадают регионы с самым большим дефицитом бюджета, — указывает Ширяев. — Дефолты регионов начались, но государство их не афиширует».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com