Белорусский вратарь может дебютировать в НХЛ 30.10.2025, 21:13

Алексей Колосов

Алексей Колосов вызван в «Филадельфию».

23-летний голкипер из Минска стал ближе к тому, чтобы провести дебютный в нынешнем чемпионате матч в НХЛ.

Тренерский штаб «Филадельфии» вызвал Алексея Колосова в главную команду. Это случилось в преддверии предстоящего матча «регулярки» против «Нэшвилла». Он пройдет ближайшей ночью.

Пока планируется, что Колосов начнет игру на скамейке запасных. Основным вратарем «Филадельфии» будет Самуэль Эрссон.

Добавим, что минувшей ночью белорус еще выходил на лед в составе «Лихай-Вэлли» в АХЛ. Его команда со счетом 0:3 проиграла «Бриджпорту».

