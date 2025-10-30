В Израиле сотни тысяч ультраортодоксальных евреев протестуют против мобилизации 30.10.2025, 21:39

Ультраортодоксальные евреи составляют около 14% населения Израиля.

В Иерусалиме сотни тысяч ультраортодоксальных евреев вышли на митинг против изменений в законодательство, которые должны отменить освобождение религиозных студентов от армии. Вокруг и внутри города перекрыли дороги, пишут BBC и Reuters.

По подсчетам израильских СМИ, митинг собрал около 200 тысяч человек. Во время протеста погиб 15-летний подросток. Полиция ведет расследование инцидента.

С начала основания Израиля студенты, обучающиеся на дневной форме обучения в религиозной школе, освобождались от призыва. Однако призывы к ним играть большую роль усилились во время войны в Газе, а в прошлом году Верховный суд приказал сделать обязательным призыв для них. Парламент пытается разработать соответствующий законопроект.

Ультраортодоксальные евреи составляют около 14% населения Израиля. Их объединяет не только оппозиция к мерам по обеспечению обязательного призыва для большей части их общины, но и гнев из-за арестов ультраортодоксальных мужчин-уклонистов, которые состоялись в последние месяцы.

Многие израильтяне чувствуют, что ультраортодоксальные евреи не разделили свое бремя в войне. Однако в армии также есть беспокойство относительно интеграции этой части населения.

Orthodox Jews (Haredim) took to the streets in Jerusalem to protest against military service and the arrest of draft evaders pic.twitter.com/tNzOQhiyFn — Sprinter Press News (@SprinterPress) October 30, 2025

