Мерц предложил Турции углубление двусторонних отношений 30.10.2025, 21:53

Канцлер ФРГ приехал с первым официальным визитом в Турцию.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Турции углубить двусторонние отношения и развивать стратегическое партнерство, несмотря на существующие разногласия. В ходе первого визита в Анкару на посту главы немецкого правительства Мерц в четверг, 30 октября, назвал союзника по НАТО незаменимым партнером и важным игроком практически во всех вопросах внешней политики и безопасности, передает DW.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он подчеркнул, что никакой альтернативы крепкому стратегическому партнерству Германии и Европы с этой страной не существует, и предложил стратегический диалог с Анкарой на европейском уровне.

Мерц также подчеркнул свое стремление поставить непростые отношения с Турцией на новую основу. «Давайте еще лучше использовать огромный потенциал наших отношений в ближайшие месяцы и годы. - призвал он на совместной пресс-конференции с Эрдоганом. - И для этого есть веские причины, поскольку мы вступаем в новую геополитическую фазу, определяемую политикой крупных держав».

Экономический потенциал и сотрудничество в сфере миграции

Кроме того, Германия и Европа должны «лучше использовать экономические возможности, которые заложены в этом партнерстве», уверен канцлер. Среди прочего Мерц указал на важность сотрудничества с Турцией в вопросах возвращения мигрантов, а целью обеих стран является «дальнейший прогресс в этой сфере».

На пресс-конференции Мерц не упоминал напрямую тему преследования противников Эрдогана в Турции и дело находящегося в заключении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Говоря о перспективах вступления Турции в ЕС, он выразил «обеспокоенность» в связи с наличием спорных вопросов. В частности, проблема независимости судебной системы в Турции не соответствует ожиданиям Евросоюза, это «предмет текущих обсуждений», отметил он. Мерц указал на Копенгагенские критерии вступления в ЕС и заявил, что в Турции приняты решения, которые не соответствуют стандартам верховенства права и демократии

При этом Мерц подчеркнул, что считает Турцию «тесно связанной с Европейским Союзом» и хотел бы ее сближения с Европой.

На пресс-конференции между Мерцем и Эрдоганом произошла дискуссия на тему Израиля и войны в секторе Газа. Мерц выступил с заявлением в поддержку Израиля, после чего Эрдоган обвинил израильские власти в «геноциде».

Прибывший накануне вечером в Турцию Мерц вне официальной программы визита встретился с представителями гражданского общества в резиденции посла ФРГ. Перед началом визита представители ряда партий призывали канцлера поднять вопрос о соблюдении демократических принципов и прав человека в условиях все более авторитарного правления Эрдогана.

