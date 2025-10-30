Белорус Игорь Стасевич в 40 лет зажигает в чемпионате Казахстана 30.10.2025, 22:02

Как футболисту это удается?

21 октября полузащитнику Игорю Стасевичу исполнилось 40, а он по-прежнему выступает на высоком уровне – востребован в чемпионате Казахстана, где за сезон-2025 поиграл за два клуба. Начинал в «Туране», но когда там возникли финансовые проблемы, вернулся в «Атырау», где снова стал капитаном и практически неизменно выходил с первых минут. В премьер-лиге за обе команды суммарно провел 22 матча на позициях правого и левого вингера и отметился 2 голами и 3 передачами. Его вклад в то, что «Атырау» не опустился в Д2, был очень существенным.

Как Стасевичу удается оставаться в такой форме? И кем бы он был в чемпионате Беларуси, имей возможность здесь выступать (а сейчас ее нет из-за черных списков так называемого министерства спорта)? Об этом «Трибуна» поговорила с игроками и тренерами, с которыми пересекался бывший лидер БАТЭ и минского «Динамо».

«Он себя не заставляет – все в удовольствие»

Экс-одноклубник

– Про Игоря могу сказать только самое положительное. Очевидно, он в прекрасной форме, дает результат, выходит во всех матчах. И это притом, что играет на искусственных полях чемпионата Казахстана. А там синтетика, насколько знаю, не лучшего качества – даже на таком покрытии он демонстрирует мастерство и опыт.

– За счет чего он так долго держит уровень?

– Профессиональное отношение к футболу, питание, режим. Но не менее важно и то, что он умеет грамотно отдыхать и восстанавливаться. Никогда не позволяет себе лишнего. Да, может где-то что-то выпить и так далее, но всегда знает меру, остается профессионалом всегда. Посмотрите на его тело – в полном порядке! Чтобы держать такой уровень физической подготовки в 40 лет, нужно фанатично подходить к режиму и восстановлению. У Стасевича это получается, причем, знаю, он себя не заставляет. Все в удовольствие, чтобы играть как можно дольше.

– Кем он был в чемпионате Беларуси?

– Посмотрите, сколько он забил и отдал ассистов в карьере. И сейчас продолжает набирать очки, причем в далеко не слабом чемпионате. Так что и в Беларуси точно был бы если не лидером, то одним из ключевых игроков. Тем более сам чемпионат у нас все слабее и слабее, уровень сопротивления уже не тот, каким был, когда Стасевич находился в прайме.

– Как охарактеризуете его с человеческой стороны?

– Порядочный человек, которого отличает то, что он немногословен. Он и в жизни, и на поле говорит мало, а предпочитает все показывать на деле. На самом деле Игорек – красавчик.

«Внутренняя гармония проявляется внешне»

Беларусский тренер

– То, что человек в 40 лет является лидером команды, капитаном, говорит о его глубоком внутреннем потенциале. У него огромный ресурс, который будто имеет неземное происхождение. Но важно потенциалом грамотно распорядиться, так, чтобы он не ушел быстро, не зачах. У Игоря и сам ресурс силен, и отношение к нему на таком уровне, что позволяет в 40 играть и показывать такой футбол.

Когда я с ним непосредственно работал, такого внешнего превосходства над другими футболистами у Игоря не было, но он очень выделялся желанием работать над собой, совершенствоваться, становиться лучше. В том числе за пределами поля. Если кто-то из партнеров позволял себе не всегда профессиональные вещи, чем-то злоупотреблял, то Стасевич был более сдержан, знал меру всему. Не скажу, что он идеал, просто его мера, о которой говорю, очень низкая. И все это позволяет ему и сейчас быть таким классным футболистом.

Плюс у него в семье прекрасные гармоничные отношения. Он сам по себе человек открытый, любящий, заботливый и добродушный. Видел, как он смотрит на свою жену, на детей. Он умеет быть главой семьи, управлять семейной энергией, а близкие его при этом всегда поддерживают. И это в том числе позволяет ему не отвлекаться от футбола, от своего любимого дела, концентрироваться на нем. Потому что за спиной – поддержка. Наверняка и родители в детстве прекрасно относились к его увлечению футболом.

Внутреннее содержание человека, развитая физическая форма, профессиональное отношение к делу, интеллектуальное развитие дает ему возможность реализовывать себя как спортсмену, оставаться долго на высоком уровне. Вся внутренняя гармония проявляется внешне.

«Очень добрый, всегда постарается помочь и подсказать»

Экс-одноклубник

– Однозначно, Игорь в великолепной форме. Видел последнюю игру чемпионата Казахстана, Стасевич провел против «Елимая» 90 минут, был капитаном. Очень хорош! Любая передача, любое действие на поле – все осмысленно, выверено, с умом. Видно, что это настоящий капитан с лидерскими качествами. Прекрасно вел за собой коллектив, руководил партнерами.

– За счет чего он так долго держит уровень?

– Во-первых, у него прекрасно развит футбольный интеллект. Стасевич знает, где можно лишний раз не бегать, чтобы не распыляться в физическом плане. При его форма на высоком уровне, позволяет отработать и за себя, и за молодого партнера. Почему так? Он тщательно следит за собой, за питанием, тренировками. В тарелку не заглядывал, но по одному только виду можно понять, что он себе лишнее не позволяет.

– Кем бы Стасевич был в чемпионате Беларуси?

– Однозначно одним из лидеров. Он в Казахстане играет прилично, забивает, отдает передачи и является лидером команды. А в Казахстане первенство сейчас посильнее, чем в Беларуси. Там уровень сопротивления куда серьезнее. Так что в Беларуси он точно был бы одним из топов. Мастерство, опыт – все на месте. Мастер – он везде мастер :). Думаю, поиграет еще год-два на таком же уровне. Хотя, понятно, многое будет зависеть от его желания.

– Как охарактеризуете его с человеческой стороны?

– Очень добрый, всегда постарается помочь и подсказать. Но как настоящий лидер и капитан знает, в каких моментах нужно быть жестким, где-то надавить. На самом деле в «Атырау» сейчас, да и в прежних его клубах, футболисты, особенно молодые, старались равняться на Стасевича, брали пример. При этом он никогда не зазнавался, оставался скромным и спокойным.

«Профессионал. Плюс в карьере были правильные тренеры»

Беларусский тренер

– Признаюсь честно, давно не видел матчи с участием Игоря, но давайте учитывать, что он выступает в Казахстане, где играют на искусственных полях, где дальние перелеты. Стасевич как правило выходит в основном составе, а появляясь с лавки запасных, усиливает игру. Все это, безусловно, говорит о том, что и в 40 лет он находится в отличной форме. И внешние обстоятельства на него никак не влияют.

– За счет чего он так долго держит свой уровень?

– Тут одно слово – профессионал. Он всегда грамотно подводил себя к тренировкам и играм, очень внимательно и правильно что раньше, что сейчас относится к телу. Следит за питанием. Плюс у него в карьере были правильные тренеры, которые не сделали ничего такого, что могло бы негативным образом повлиять на форму или организм. Поэтому имеем совокупность факторов: природа, генетика, питание, ответственное отношение к делу и, как уже сказал, хорошие специалисты рядом. Думаю, еще как минимум годик поиграет :)

– А что можно сказать о Стасевиче как о человеке?

– Это большой семьянин. Очень любит свою семью, своих детей. Это на самом деле о многом говорит с точки зрения приоритетов, его отношения к людям. Неспроста же он был лидером, капитаном во многих своих командах. Он открыт и отзывчив – и люди к нему тянутся.

