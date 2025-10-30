закрыть
30 октября 2025, четверг, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Большинство республиканцев выступают за отправку ракет Tomahawk Украине

  • 30.10.2025, 22:21
  • 1,022
Большинство республиканцев выступают за отправку ракет Tomahawk Украине

Опрос.

Более 60% республиканцев выступили за отправку американских ракет Tomahawk Украине. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Public Opinion Strategies.

Согласно данным опроса, 21% респондентов «сильно поддерживают» возможную продажу Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине, что позволит ей наносить удары по территории России, еще 42% «в какой-то степени» выступают за поставку ракет.

63% американских граждан-республиканцев полностью поддерживают продажу ракет Украине.

Против передачи ракет Киеву высказались более 30% американских республиканцев.

Опрос проводился в период с 7 по 13 октября среди 600 граждан США, поддерживающих Республиканскую партию.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится получить крылатые ракеты Tomahawk от тех европейских государств, которые имеют данное оружие в своем арсенале. По его словам, Украина уже ведет переговоры со странами, «которые могут помочь».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров