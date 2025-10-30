В РФ мать 30 детей, которая ехала на фронт в Украину, попала в жесткое ДТП

В РФ мать 30 детей, которая ехала на фронт в Украину, попала в жесткое ДТП4
- 30.10.2025, 22:32
- 3,116
Она везла российским оккупантам «гуманитарную помощь».
В Уфе прооперировали мать 30 детей, которая попала в аварию, когда везла «гуманитарную помощь» российским оккупантам в Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
«Ирина Вервельская везла вещи и продукты для бойцов на «СВО». По дороге «Газель» врезалась в фуру, удар пришелся на женщину. Ее зажало в салоне, вытаскивали спасатели. Мать-героиню увезли в Балаковскую больницу, потом — в Уфу», — говорится в публикации.
По информации канала, в 22 больнице женщине сделали операцию на ноге. Теперь россиянку ждет 2-3 месяца восстановления.
До этого появились кадры с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На видео заметно, как белая машина врезается в большегруз. На записи также видно, что транспорт получил серьезные повреждения.