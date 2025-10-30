На белорусском авторынке появилась новинка
- 30.10.2025, 22:55
Кроссовер Deepal S05 обновили.
В Минске презентовали обновленную версию электрического кроссовера Deepal S05. Об этом сообщает компания «Лозанж» — официальный дистрибьютор в Беларуси машин китайского автоконцерна Changan.
Кроссовер Deepal S05 2026 модельного года имеет ряд отличий: мощность выросла с 238 до 272 л.с., а крутящий момент — до 320 Нм, запас хода увеличился с 510 до 520 км. Кроме этого, S05 в новой модификации разгоняется до 100 км/ч за 6,28 секунд.
S05 создан на электрической платформе с задним приводом, запас энергии батареи составляет 56,12 кВт•ч. Габариты у S05 следующие: длина — 4620 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1600 мм, колесная база — 2880 мм.
Цены на те варианты Deepal S05, которые сейчас есть в продаже, начинаются от 65,9 тысячи рублей.