Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против режима Лукашенко
- 30.10.2025, 23:07
Подробности.
Швейцария с четверга присоединилась к ряду дополнительных санкционных мер против России и Беларуси, предусмотренных 18-м пакетом санкций Европейского Союза.
Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.
Согласно решению Федерального совета Швейцарии, ограничения на экспорт товаров, способствующих военной и технической промышленности России, будут еще больше усилены.
Речь идет, в частности, об ограничениях на химические компоненты для топлива, а также определенные металлы и пластмассы, а также усиленном регулировании операций, осуществляемых через третьи страны.
Федеральный совет Швейцарии также принял запрет на импорт нефтепродуктов российского происхождения из третьих стран и запретил осуществлять транзакции в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Кроме того, своим решением Швейцария полностью присоединилась ко всем ограничительным мерам 18-го пакета санкций ЕС, касающихся Беларуси.