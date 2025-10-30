Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против режима Лукашенко 30.10.2025, 23:07

Подробности.

Швейцария с четверга присоединилась к ряду дополнительных санкционных мер против России и Беларуси, предусмотренных 18-м пакетом санкций Европейского Союза.

Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Согласно решению Федерального совета Швейцарии, ограничения на экспорт товаров, способствующих военной и технической промышленности России, будут еще больше усилены.

Речь идет, в частности, об ограничениях на химические компоненты для топлива, а также определенные металлы и пластмассы, а также усиленном регулировании операций, осуществляемых через третьи страны.

Федеральный совет Швейцарии также принял запрет на импорт нефтепродуктов российского происхождения из третьих стран и запретил осуществлять транзакции в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Кроме того, своим решением Швейцария полностью присоединилась ко всем ограничительным мерам 18-го пакета санкций ЕС, касающихся Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com