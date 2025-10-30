Экспорт нефтепродуктов из России рухнул до минимума с начала 2022 года 30.10.2025, 23:27

Из-за санкций и ударов по НПЗ.

Экспорт российских нефтепродуктов в октябре сократился до рекордно низкого за все время войны в Украине уровня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd. Среднесуточный экспорт в первые 26 дней текущего месяца составил 1,89 млн баррелей — это минимальный показатель с января 2022 года. Основными причинами обвала стали массовые остановки нефтеперерабатывающих заводов после украинских ударов и ужесточение западных санкций, пишет агентство.

Снижение экспорта произошло на фоне рекордного падения объемов переработки нефти в России. По оценке Bloomberg, в октябре они опустились до 4,86 млн баррелей в сутки — почти на 10% ниже июльских показателей и до минимального уровня как минимум за последние пять лет. С начала августа украинские силы поразили в общей сложности 22 НПЗ, частично или полностью выведя некоторые из них из строя.

Наибольшее давление на общий объем экспорта оказало сокращение поставок нефти и мазута, особенно из балтийских портов после атак на ключевой экспортный хаб в Усть-Луге, ответственный за более 60% российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Неблагоприятные погодные условия в регионе также могли повлиять на работу портов. При этом экспорт дизельного топлива показал незначительный рост.

Ситуацию усугубляет ужесточение санкционного режима. Как отмечает Bloomberg, последняя волна ограничений, нацеленная на «Роснефть» и «Лукойл», добавила новой неопределенности, вынуждая трейдеров искать новые платежные маршруты и корректировать графики поставок перед введением новых санкций США 21 ноября.

Экспорт дизеля остается относительно стабильным, поскольку основные поставки идут на близкие рынки Турции и Африки и могут быть доставлены до истечения срока действия текущих разрешений. Более уязвимыми оказались поставки нефти и мазута, где длительные рейсы в Азию повышают риск задержек для санкционных грузов, отмечает агентство.

Детальная статистика по видам топлива показывает, что поставки дизельного топлива и газойля выросли на 2% — до около 740 тысяч баррелей в день, чему способствовало увеличение экспорта через Черное море. В то же время экспорт нефти сократился на 3% до 317 тысяч баррелей в день. Поставки мазута упали на 10% до 710 тысяч баррелей в день, достигнув минимального значения за три месяца. При этом поставки сырья для НПЗ выросли на 6% до около 70 тысяч баррелей в день, а экспорт бензина и блендинговых компонентов составил около 13 тысяч баррелей в день. Поставки авиационного топлива увеличились до 44 тысяч баррелей в день.

В Международном энергетическом агентстве прогнозируют, что снижение темпов переработки нефти из-за украинских ударов сохранится как минимум до середины 2026 года. В самой России дефицит бензина был зафиксирован в 57 регионах, что вынудило власти ввести запрет на экспорт топлива, увеличить закупки в Беларуси и начать импорт из Китая и других азиатских стран.

