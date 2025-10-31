В Японии выпустили сжигающую жир воду 31.10.2025, 2:04

На первый взгляд она ничем не отличается от обычной минеральной воды.

Японская компания выпустила воду, которая, по заявлению разработчиков, помогает уменьшить жир на животе, пишет Oddity Central.

Один из крупнейших производителей напитков в Японии — Suntory — представил новую «функциональную воду», получившую название Special Water. На первый взгляд она ничем не отличается от обычной минеральной воды — прозрачная, безвкусная и не содержащая калорий, сахара или кофеина. Однако продукт официально зарегистрирован в стране как «функциональная пища», что означает право производителя заявлять о пользе для здоровья, подтвержденной научными исследованиями.

Главная особенность Special Water — наличие в составе HMPA. Это низкомолекулярный метаболит, полученный из ферментированных рисовых отрубей. Согласно данным клинических испытаний, регулярное употребление HMPA способно улучшить распределение абдоминального жира у людей с повышенным индексом массы тела, в часобенности — снизить уровень висцерального жира, который считается наиболее опасным для здоровья.

Special Water ориентирована прежде всего на офисных сотрудников и людей с малоподвижным образом жизни. Разработчики отмечают, что напиток предназначен для тех, кто хочет поддерживать здоровье, не меняя резко привычный ритм жизни. В Suntory утверждают, что постоянное употребление воды может помочь в борьбе с избыточным весом в области живота при сохранении привычного рациона.

