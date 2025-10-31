Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний 31.10.2025, 3:16

Трамп ранее поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия.

США нужно периодически проводить испытания ядерного оружия, чтобы убедиться, что все работает. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Reuters.

«Важная часть [обеспечения] национальной безопасности Америки — убедиться, что наш ядерный арсенал действительно функционирует должным образом», — сказал он.

По его словам, США уже достоверно знают, что ядерное оружие работает исправно, но необходимо контролировать его состояние.

Президент США Дональд Трамп 30 октября поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия. Возобновление маневров планируется после 33-летнего перерыва, отмечает Reuters. Идет ли речь о тестовых ядерных взрывах, президент США не уточнил.

