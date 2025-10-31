закрыть
31 октября 2025, пятница
Сенат США проголосовал за отмену запрета Байдена добывать нефть и газ на Аляске

  • 31.10.2025, 7:19
Ранее Трамп заявил, что Китай согласился покупать нефть и газ «у великого штата Аляска».

Американские сенаторы 52 голосами против 45 приняли резолюцию об отмене введенного администрацией предыдущего президента США Джо Байдена запрета на добычу нефти и газа в Национальном арктическом заповеднике на Аляске.

Отмечается, что теперь документ передадут на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В январе вновь избранный главой Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация разрешит добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, отмечая, что его запасы смогут удовлетворить спрос всей Азии. По итогам состоявшихся 30 октября переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай согласился покупать нефть и газ «у великого штата Аляска», и скоро состоится встреча, на которой будут обсуждаться подробности договоренностей об этом.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт в интервью Bloomberg поделился, что США готовы заменить Москву в качестве поставщика Пекину, добиваясь уменьшения экспорта российских энергоносителей и сохраняя «относительно сбалансированный нефтяной рынок».

