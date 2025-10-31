Дроны мощно атаковали центр России 31.10.2025, 8:30

Поражены важные цели во Владимирской, Орловской и Ярославской областях.

Ночью 31 октября беспилотники массированно атаковали российские регионы: в сети в частности сообщают о поражении энергетических объектов во Владимирской, Орловской областях, а также взрывах в Ярославской области, передает «Фокус».

По предварительной информации, беспилотники атаковали подстанцию «Владимирская» 750 кВ, которая считается узловым энергетическим объектом Владимирской области РФ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Атака дронов на Владимир

Очевидцы из Владимира сообщили около 04:00 часов, что в городе раздаются взрывы и работают силы ПВО. Также местные сообщают о ярких вспышках в небе.

OSINT-каналы идентифицировали по кадрам из сети, что во Владимире дроны, предварительно, атаковали подстанцию «Владимирская» 750 кВ. Местные Telegram-каналы распространили кадры с места атаки.

Официально местные власти на момент публикации не комментировали атаку дронов.

По данным из открытых источников, подстанция «Владимировская» была возведена в 1955 году и считается узловым энергетическим объектом во Владимировской области РФ. Подстанция обеспечивает выдачу мощности Волжской ГЭС, Калининской АЭС и Костромской ГРЭС в энергосистемы Владимирской, Ивановской и частично Московской областей.

Атака дронов на Ярославль

Также взрывы этой ночью раздавались в российском Ярославле. Там прозвучало не менее 7 взрывов, местные пожаловались на звук моторов в небе.

По данным Telegram-канала ASTRA, взрывы в Ярославле прогремели в районе местного НПЗ «Славнефть-ЯНОС». В сети показали кадры с места событий.

На момент публикации официальной информации о последствиях обстрела и подтверждения атаки дронов не поступало.

Атака дронов на Орел

Ночью 31 октября Орловскую область России атаковали беспилотники: под ударом в частности оказался областной центр, где, предварительно, была поражена местная тепловая электростанция.

Местные пишут, что слышали серию взрывов в городе и видели яркие вспышки в небе. Также в Орловской области РФ была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Взрывы в Орле прогремели около 01:00 часов. Местные утверждают, что первые громкие звуки услышали еще до объявления тревоги.

По данным медиа SHOT, в городе прогремело по меньшей мере от 3 до 7 взрывов в северной части города. Впоследствии очевидцы и российские мониторинговые каналы сообщили, что в Орле был атакован объект энергетической инфраструктуры.

Мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ отметили, что, предварительно, дроны поразили Орловскую ТЭЦ. Это объект энергетической инфраструктуры в регионе, производящий электрическую и тепловую энергию для города Орел и прилегающих районов.

В сети также показали кадры атаки на Орловскую ТЭЦ этой ночью.

Впоследствии OSINT-аналитики уточнили, что в Орле, предварительно, было атаковано ОРУ (ОРУ) 110 кВ Орловской ТЭЦ и мазутохранилище ТЭЦ. Об этом в частности свидетельствуют локация поражения и данные спутниковых снимков.

По состоянию на 02:15 часов местный губернатор подтвердил атаку дронов. Он утверждает, что возникло повреждение оборудования Орловской ТЭЦ из-за якобы падения обломков сбитого беспилотника, пострадавших и пожара на месте якобы нет.

«Пострадавших и возгорания на объекте нет, сейчас электроснабжение восстановлено практически полностью», — отметил губернатор.

