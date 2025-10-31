Потемкинские деревни: топ самых провальных вооружений Кремля 31.10.2025, 8:41

Эксперты составили рейтинг.

На днях президент России Владимир Путин объявил о якобы «успешном испытании» атомного подводного беспилотного аппарата «Посейдон», в очередной раз демонстрируя миру «военную мощь» Кремля. Аналитики указали на то, что ценность такой разработки — психологическая и политическая, но никак не об изменении ядерного баланса.

Подобных вооружений, которые не способны быть эффективными в современных условиях и повысить военный статус Кремля, россияне разработали немало. Издание УНИАН составило рейтинг самых провальных вооружений России, куда вошли как боевые машины, так и ракетные комплексы.

№ 10: Су-75 «Шах и мат» (Шах и мат)

В 2021 году россияне представили новую разработку — истребитель пятого поколения Су-75 «Шах и Мат» пятого поколения Checkmate. В России о нем было заявлено как об альтернативе американским F-35 и F-22.

Предполагалось, что первый полет Су-75 совершит в 2023 году, однако это до сих пор не было реализовано. Американский аналитик Калеб Ларсон в статье для 19FortyFive отмечал, что истребитель нигде не летает, и в ближайшее время, вероятно, «никуда не полетит».

Су-75 должен был заинтересовать иностранные рынки прежде всего государства, которые не имеют доступа к западной военной технике, отметил аналитик. Однако россияне до сих пор не представили реальный образец, а данные о ходе реализации проекта ограничиваются лишь заявлениями. Способность россиян завершить проект успешно и выпустить Су-75 в небо также уменьшились из-за антироссийских санкций, наложенных из-за вторжения в Украину.

№ 9: дозвуковой бомбардировщик ПАК ДА («Изделие 80»)

Россияне объявили о создании аналога американской «невидимки» B-2 — дозвукового бомбардировщика ПАК ДА («Изделие 80»).

Стоит заметить, что еще в 2021 году в РФ были согласованы общие очертания будущего стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Несмотря на это, сроки его создания остаются неопределенными — ранее испытания планировали на 2022 год. Однако сама разработка продолжается еще с 2009 года и до сих пор находится только на бумаге, несмотря на существенные вложения в развитие стратегической авиации РФ, о чем свидетельствуют документы частной разведывательной компании Dallas.

Аналитики указывают, что без продвинутой малозаметности такой бомбардировщик не будет иметь никакого смысла, поскольку не будет ничем лучше имеющихся Ту-95, Ту-22М3 или Ту-160.

№ 8: боевая машина пехоты «Курганец-25»

Разработку 25-тонной БМП (семейства) начали в 2010-х годах, в 2013-м году представили первый опытный образец. Дебют машины состоялся во время парада 9 мая 2015 года и с тех пор эта разработка «светилась» только на различных публичных мероприятиях и парадах.

Россияне анонсируют, что БМП «Курганец-25» займет место в единой модульной триаде российских ББМ наряду с колесной платформой «Бумеранг» и тяжелой БМП на базе «Арматы».

Машина по состоянию на май 2025 года до сих пор находится на этапе предварительных испытаний.

№ 7: боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», в отличие от вышеупомянутых образцов вооружения, уже реализована и даже участвует в российско-украинской войне.

Несмотря на громкие заявления, реализация БМПТ «Терминатор» не является «прорывом» россиян. Издание пишет, что вооруженный двумя 30-мм пушками «Терминатор» ничем не лучше обычного танка Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М со 125-мм пушкой. К тому же машина дорогая и сложная в производстве.

№ 6: патрульные корабли проекта 22160

Новый российский корабль «Сергей Котов» проекта 22160 Украина смогла потопить в марте 2024 года с помощью надводных дронов MAGURA V5.

Издание пишет, что корабль явил собой «апофеоз военно-морской немощи». На это указывает малое водоизмещение, повлекшее недостаточную мореходность и невозможность разместить модульное оружие, а конструкция корпуса, которая должна была быть «инновационной», привела к тому, что по скоростным характеристикам корабли проекта уступают даже бронепалубному крейсеру «Боярин», возведенному более 100 лет назад.

№ 5: ракетный комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард»

Основу ракетного комплекса с управляемым боевым блоком «Авангард» составляет гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ.

Его задача — преодолевать противоракетную оборону США, однако это оружие не усиливает ядерный арсенал России, а снижает его возможности. Все потому, что межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ способна ударить по противнику шестью ядерными зарядами, а в случае «Авангарда» количество падает до 1.

"С учетом того, что сегодня ни одна страна мира не может перехватить массированную атаку обычных баллистических боеголовок МБР, разработка «Авангарда» не имела никакого смысла», — отмечает автор.

№ 4: стратегическая крылатая ракета «Буревестник»

Капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в интервью «УНИАНу» 27 октября пояснил, что «Буревестник» по своей конструкции является типичной дозвуковой крылатой ракетой, подобной Х-101 или «Калибр». Его отличием от крылатых ракет является применение миниатюрного ядерного реактора вместо классического турбореактивного двигателя с топливным сгоранием.

Эксперт объяснял, что даже при условии успешной работы такого реактора ракета остается дозвуковой, поэтому не способна избежать перехвата современными средствами противовоздушной обороны.

Аналитики считают, что «Буревестник» — слишком медленная, слабая, дорогая и уязвимая разработка россиян.

№ 3: ядерная торпеда «Посейдон»

Владимир Путин 29 октября года заявил об «успешном испытании» атомного подводного беспилотного аппарата «Посейдон», а о его разработке объявлял еще в 2018 году.

Это чрезвычайно дорогой проект. Предполагается, что эта разработка — «реинкарнация» сталинской Т-15, которая призвана была термоядерный заряд к берегам США под водой.

При наличии межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) стороны в условиях войны уничтожат друг друга еще до того, как «Посейдон» вообще доберется до берегов дислокации противника, отмечают аналитики. Поэтому разработку считают довольно бессмысленной.

№ 2: лазерный комплекс «Пересвет»

Комплекс «Пересвет» был создан для того, чтобы предотвращать развертывание группировки межконтинентальных баллистических ракет-носителей ядерного оружия, как писали аналитики Defence Express. Также россияне рассказывали, что комплекс якобы способен противодействовать разведывательным спутникам на орбите.

Россияне традиционно утверждали, что «Пересвет» якобы «не имеет аналогов» в мире. Однако аналитики указывают на то, что лазерное оружие имеет ряд недостатков, в частности эффект рассеивания энергии в атмосфере, зависимость от погодных условий и тому подобное.

№ 1: основной боевой танк Т-14 «Армата»

Российский основной боевой танк Т-14 «Армата» считается ничем не лучше старых советских разработок, который может защитить лишь от устаревших противотанковых ракетных комплексов второго поколения.

Проблема разработки в частности в том, что россияне оборудовали ее двенадцатицилиндровым Х-образным двигателем А-85-3А, который считается ненадежным. К тому же его цена впечатляет — по разным оценкам, достигает около 8 миллионов долларов. Некоторые вообще предполагают, что этот танк — ничто иное как «иллюзия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com