закрыть
31 октября 2025, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Владимиром в России поражена узловая подстанция: вспыхнул мощный пожар

  • 31.10.2025, 8:51
  • 1,976
Под Владимиром в России поражена узловая подстанция: вспыхнул мощный пожар

Она обеспечивала энергоснабжение региона.

Под атакой дронов этой ночью оказалась Владимирская область РФ. Там удар пришелся на электроподстанцию «Владимирская», расположенную в пригороде областного центра, пишет OBOZ.UA.

На объекте вспыхнул пожар. Об атаке сообщало, в частности, российское независимое издание ASTRA.

Что известно

Ближе к утру пятницы жители Владимирской области начали публиковать кадры, зафиксировавшие последствия атаки дронов на электроподстанцию «Владимирская» под Владимиром. В ASTRA провели их геолокационный анализ – и подтвердили, что поражен именно этот объект.

«Кадры очевидцев момента атаки на город Владимир и область в ночь на 31 октября свидетельствуют, что в поселке Энергетик удар пришелся на электроподстанцию. По данным ASTRA, кадры сняты в районе улицы Радионовка. Атакованная подстанция расположена на улице Энергетиков», – отмечено в сообщении.

В ASTRA добавили, что подстанция «Владимирская» является крупным энергетическим объектом региона. Ее установленная мощность — около 4 010 МВА, по данным сайта energybase. Подстанция является узловой — от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона.

Также в сети появились кадры прилета.

Атаку подтвердили местные власти.

«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте. Угроза беспилотной атаки сохраняется. Прошу соблюдать осторожность, информация будет дополняться», – написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров