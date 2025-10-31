Под Владимиром в России поражена узловая подстанция: вспыхнул мощный пожар 31.10.2025, 8:51

Она обеспечивала энергоснабжение региона.

Под атакой дронов этой ночью оказалась Владимирская область РФ. Там удар пришелся на электроподстанцию «Владимирская», расположенную в пригороде областного центра, пишет OBOZ.UA.

На объекте вспыхнул пожар. Об атаке сообщало, в частности, российское независимое издание ASTRA.

Что известно

Ближе к утру пятницы жители Владимирской области начали публиковать кадры, зафиксировавшие последствия атаки дронов на электроподстанцию «Владимирская» под Владимиром. В ASTRA провели их геолокационный анализ – и подтвердили, что поражен именно этот объект.

«Кадры очевидцев момента атаки на город Владимир и область в ночь на 31 октября свидетельствуют, что в поселке Энергетик удар пришелся на электроподстанцию. По данным ASTRA, кадры сняты в районе улицы Радионовка. Атакованная подстанция расположена на улице Энергетиков», – отмечено в сообщении.

В ASTRA добавили, что подстанция «Владимирская» является крупным энергетическим объектом региона. Ее установленная мощность — около 4 010 МВА, по данным сайта energybase. Подстанция является узловой — от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона.

Также в сети появились кадры прилета.

Атаку подтвердили местные власти.

«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте. Угроза беспилотной атаки сохраняется. Прошу соблюдать осторожность, информация будет дополняться», – написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

