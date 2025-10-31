Atlantic Council: Усадить Путина за стол переговоров помогут не только ВСУ 2 31.10.2025, 9:06

Есть еще один важный момент.

Войска РФ давят на Покровск на фоне нехватки новобранцев в рядах ВСУ и истощения самого фронта. Эксперты говорят, что нехватка новобранцев делают невозможным держать всю линию фронта на востоке Украины. Именно поэтому враг решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы усилить свое давление на Покровск, сообщает ресурс Atlantic Council.

Ведь не зря президент Украины заявил, что на Покровском направлении соотношение сил составляет 1 (ВСУ) к 8 (ВС РФ).

Аналитики пишут, что за почти четыре года войны у Украины может не хватить бойцов для эффективной защиты всей линии фронта, которая является крупнейшей в Европе со времен Второй мировой войны.

В 2022 году удалось набрать в ряды ВСУ до миллиона человек, однако затяжная война дала о себе знать. Боевые потери и дезертирство истощили резервы. Киев рассчитывает на части и подразделения, которые сами привлекают новых бойцов в свои ряды через рекрутинг. Однако на Западе все еще требуют от Киева снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Москве этот вопрос удается решить проще из-за численности населения РФ и щедрыми вознаграждениями за подписания контракта с Минобороны РФ.

Аналитики подытожили свою статью тем, что сейчас ВСУ придется все время отсиживаться в обороне, так как сил на контрнаступление пока нет.

Однако при этом Киев должен и дальше наносить удары по территории РФ, нанося экономический вред, чтобы заставить Путина рано или поздно сесть за стол переговоров.

