Дроны атаковали один из топ-5 крупнейших НПЗ России 1 31.10.2025, 9:23

2,844

Прогремела серия взрывов.

В России пожаловались на новую атаку дронов. Мощные взрывы под утро 31 октября звучали в Ярославле, пишет OBOZ.UA.

Там, как сообщается, был атакован местный нефтеперерабатывающий завод, входящий в пятерку самых крупных НПЗ в России. Об ударах по предприятию сообщают некоторые российские СМИ, а в соцсетях россияне публикуют видео со взрывами.

Что известно

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил об атаке дронов на Ярославль после 5 часов утра по киевскому времени (после 6 по московскому).

«Беспилотники атаковали Ярославль. Одной из целей атаки был НПЗ «Славнефть-ЯНОС», – отмечено в сообщении.

Россияне выкладывали в сеть видео, запечатлевшие гул моторов дронов, слабые попытки российской ПВО их сбить, мощные взрывы и иногда – зарево после них.

Судя по обсуждениям в местных пабликах, первые взрывы прозвучали примерно в 04:38-04:40 по киевскому времени, далее они продолжились с интервалом в 5-10 минут. К 05:20 некоторые жители города насчитали не менее 10 «хлопков» – и они продолжались.

В аэропорту Ярославля на фоне атаки был введен план «Ковер»: остановлена отправка и прием авиарейсов.

Пожар на Ярославском НПЗ фиксируют спутники, на это обратили внимание в Telegram-канале «Крымский ветер».

«Этот НПЗ также был атакован 1 октября, возник сильный пожар», – напомнили администраторы канала.

Атакованный завод входит в топ-5 крупнейших НПЗ России

«Ярославнефтеоргсинтез» ("Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», «Славнефть-ЯНОС") — крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России. Расположен в Ярославле.

Крупнейшими акционерами предприятия являются российские гиганты «Газпром нефть» и «Роснефть».

Этот завод также является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий центральной России, он входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании «Славнефть». Основным видом деятельности предприятия является переработка нефти. Профиль НПЗ — топливно-масляный.

Мощности предприятия рассчитаны на переработку 15 млн тонн нефти в год. По объёмам первичной переработки нефти занимает 5-е место среди нефтеперерабатывающих заводов России.

На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и топочный мазут; базовые, компрессионные, трансмиссионные и индустриальные масла; битумы — дорожные, кровельные и строительные; парафино-восковая продукция, ароматические углеводороды.

В числе потребителей продукции завода — практически все крупные предприятия Центрального и Северо-Западного регионов России, а также аэропорты, управление Северной железной дороги и объекты военно-промышленного комплекса.

