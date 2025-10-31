Эксперты Forbes назвали лучшие города для модного осеннего туризма 31.10.2025, 10:23

Большинство из них рядом с Беларусью, но так просто туда не попадешь.

В Европе набирает популярность новый туристический тренд — «сонный туризм», когда путешественники выбирают направления с лучшими условиями для полноценного отдыха и восстановления. Эксперты составили рейтинг мест, где проще всего выспаться, пишет Forbes.

«Сонный туризм» (sleep tourism) — новое направление в туризме, где главная цель поездки — не развлечения и не пляжный отдых, а полноценный сон и восстановление сил. Такие путешествия обычно выбирают в холодное время года, когда хочется перезагрузки, тишины и уюта.

Эксперты из британской компании MattressNextDay решили определить, какие европейские города лучше всего подходят для «сонного» отпуска. Они проанализировали свыше 300 городов с учетом факторов, влияющих на качество сна: чистоту воздуха, уровень светового и шумового загрязнения, наличие зеленых зон, температуру ночью, количество осадков и активность ночной жизни.

По результатам исследования составили рейтинг лучших мест для sleepcation (от sleep — «сон» и vacation — «отпуск») — отпуска ради сна. Три города из топ-5 находятся в странах — соседках Беларуси.

Столица Литвы Вильнюс возглавил список с итоговой оценкой 8,26 из 10. Как отмечают эксперты, Вильнюс отличается очень чистым воздухом, большим количеством парков и комфортной прохладой ночью. Плюс там хорошие условия в отелях: блэкаут-шторы, которые полностью блокируют свет, качественное постельное белье, развитая спа-инфраструктура.

На втором месте — немецкий Дрезден (8,13 балла). В городе отмечаются спокойная атмосфера, даже в центре, относительно низкие уровни шума и светового загрязнения, а также много дождей — а многим, как известно, проще заснуть под звук дождя.

Третью строчку рейтинга занимает польская Познань (8,10 балла). Она менее напряженная и шумная, чем Краков или Варшава, и показывает высокие показатели по качеству воздуха. Световое загрязнение здесь также ниже, чем в крупных мегаполисах.

А вот столица Польши Варшава получила 8,01 балла и четвертое место. Она славится своими парками, которые снижают шум, улучшают воздух и помогают создать более спокойные условия для отдыха.

На пятом месте — столица Латвии Рига (7,99 балла). Здесь отмечают высокое качество воздуха, большое количество зеленых зон и сравнительно спокойную ночную жизнь — все это делает столицу Латвии привлекательным направлением для тех, кто ценит тишину.

Отметим, хотя попавшие в список города в Литве, Польше и Латвии находятся географически близко к Беларуси, попасть туда не так просто. Литовско-белорусская граница закрыта до 30 ноября в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой, на польской границе выросли очереди, а чтобы попасть в Латвию, надо заранее заполнять анкету.

