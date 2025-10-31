«Это будет для белорусов серьезным шоком» 7 31.10.2025, 10:43

Эксперт пояснил, почему неизбежно подорожание отопления.

Белорусы платят за тепло в пять раз меньше его реальной стоимости. Разницу покрывает бизнес и бюджет — и делает это на пределе своих возможностей. Однако такая система субсидий, которая долгие годы считалась социальной опорой, нежизнеспособна. Об этом проекту Thinktanks рассказал специалист отдела энергетической безопасности Евгений Макарчук.

За счет чего получаются низкие тарифы для населения

С июня нынешнего года тариф на отопление для населения составляет 27,2323 рубля за 1 Гкал. А полный «экономически обоснованный», который покрывает все расходы на производство и доставку тепла, — 134,94 рубля за Гкал. Выходит, что население платит примерно в пять раз меньше реальной стоимости. Уровень субсидирования достигает 80%. «Это колоссальная нагрузка на бюджет и скрытый риск для всей системы теплоснабжения», — отметил Евгений Макарчук. Даже притом, что часть субсидий компенсируется за счет завышенных тарифов для промышленности.

«Поддержка — это неплохо. Проблема в устойчивости такой системы. Как это работает. Часть этих субсидий компенсируется за счет завышенных тарифов для промышленности. Крупные ТЭЦ, которые работают и на заводы, и на города, с этим еще справляются. А вот районные котельные, которые отапливают в основном жилые дома, оказываются в уязвимом положении, — отмечает эксперт. — Они продают тепло населению по заниженной цене, а их убытки покрывает местный бюджет. Любое сокращение бюджетной поддержки — например, из-за экономического кризиса — может поставить такие котельные на грань выживания и создать угрозу перебоев с теплом».

В случае сокращения субсидий из бюджета единственным решением эксперт видит повышение тарифов для населения. Избежать этого было бы слишком сложно. К тому же потребуются траты на повышение энергоэффективности: надо будет массово утеплять фасады, менять окна. «На подготовку к такому сценарию нужно накапливать значительные финансовые ресурсы уже сейчас», — считает Евгений Макарчук. Для населения повышение тарифов «будет серьезным шоком».

В долгосрочной перспективе модель, где население платит за тепло лишь 20% его стоимости, нежизнеспособна, подчеркивает аналитик. «Рано или поздно встанет вопрос о постепенном, поэтапном доведении тарифов до экономически обоснованного уровня с параллельным внедрением системы адресных субсидий для тех, кто действительно нуждается в поддержке. Это болезненный, но необходимый шаг для повышения энергетической устойчивости страны», — аргументирует он.

Риски из-за зависимости от одного поставщика ресурсов

Несмотря на заявления чиновников и политиков о снижении зависимости от энергоресурсов после строительства БелАЭС, она все еще высокая. Связано это с тем, что основным видом топлива, используемым для производства тепловой и электрической энергии, остается газ. Он, как и большая часть нефти и угля, идет к нам от одного поставщика. В нашем случае России.

Это создает риски в случае перебоев с поставками таких ресурсов. Наличия своей атомной станции в нашем случае оказалось недостаточно, чтобы говорить об энергетической безопасности.

Второй критичный риск — резкий рост цен на энергоресурсы, указывает эксперт. «Эти два шока тесно связаны: если нам придется искать альтернативу российскому газу, например, покупать его в Европе, то мы автоматически столкнемся с шоком от роста цен, так как платить придется по оптовым ценам, которые могут быть в разы выше».

