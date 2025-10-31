Россия применила по Украине ракету, из-за которой Трамп вышел из ядерного договора 31.10.2025, 11:15

Глава МИД Укарины раскрыл подробности.

Россия в последние месяцы атаковала Украину крылатой ракетой, разработка которой когда-то стала причиной выхода президента США Дональда Трампа из договора о контроле над ядерными вооружениями с Москвой во время его первого президентского срока, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Это — первое официальное подтверждение того, что Россия применила наземную крылатую ракету 9М729 в боевых условиях — в Украине или где-либо еще, пишет Reuters.

По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Россия запустила эту ракету по Украине 23 раза с августа. Украина также зафиксировала два пуска 9М729 в 2022 году.

Ракета пролетела 1200 километров

Именно ракета 9М729 стала причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году. Вашингтон утверждал, что Россия нарушила условия договора, так как ракета может лететь гораздо дальше ограниченных 500 км. СМИ пишет, что Москва отрицала это.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон), дальность полета 9М729 достигает 2 500 км, при этом ракета способна нести как ядерную, так и обычную боевую часть. По информации военного источника, ракета, выпущенная Россией 5 октября, пролетела более 1 200 км до точки удара по Украине.

«Использование Россией ракеты 9М729, запрещенной Договором РСМД, в последние месяцы демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны против Украины», — заявил Сибига.

Угроза для Европы

Применение Россией 9М729 расширяет ее арсенал дальнобойных средств для ударов по Украине и, по мнению западных военных аналитиков, служит сигналом Европе на фоне попыток Трампа достичь мирного урегулирования.

«Думаю, Путин таким образом усиливает давление в рамках переговоров по Украине», — заявил старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберке, добавив, что 9М729 изначально создавалась для поражения целей в Европе. На прошлой неделе Россия также протестировала ядерную крылатую ракету «Буревестник», а в среду сообщила об испытании ядерного торпедного аппарата «Посейдон».

После выхода США из Договора РСМД, запрещавшего наземные ракеты дальностью от 500 до 5 500 км, Россия объявила мораторий на их размещение. Однако Запад утверждал, что Москва уже развернула часть ракет 9М729.

«Если подтвердится, что Россия применяет ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки, это станет угрозой не только для Украины, но и для всей Европы», — заявил бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

Следы ракет и доказательства

СМИ пишет, что в МИД Украины не уточнили даты и места ударов ракетами 9М729. По словам источника, первый запуск состоялся 21 августа — менее чем через неделю после саммита Трампа и Путина на Аляске.

Reuters, в свою очередь, изучило фотографии обломков после российского удара по жилому дому в селе Лапаевка (5 октября), где погибли четверо человек. Это более 600 км от российской границы. На обломках, включая секцию с кабелями, были видны маркировки 9М729.

Профессор Джеффри Льюис из Колледжа Миддлбери, эксперт по глобальной безопасности, подтвердил, что трубка, двигатель и обшивка совпадают с конструкцией ракеты 9М729.

