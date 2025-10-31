Крокодилы и бегемоты против Лукашенко 31.10.2025, 11:22

Что мешает правителю освоить африканский рынок.

Поскольку отношения с соседями никак не хотят налаживаться, Александр Лукашенко решил пойти куда подальше. В данном случае — в Африку. В нее, правда, уже ходили, и результаты похода не впечатляют. Больше идти все равно некуда. Но в Африке его тоже особо не ждут, пишет planbmedia.io.

«Ситуация на наших основных рынках сейчас сложная… У предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее. Надо идти на дальнюю дугу и там работать», — сказал Лукашенко на совещании в четверг.

Нельзя сказать, что на дальнюю дугу не пробовали ходить раньше. Особенно после того, как для Беларуси полностью закрылся украинский рынок и по большей части — европейский. А уже бескрайние богатства Африки давно не дают Лукашенко спокойно спать по ночам.

«Это следующая кладовая мира по сырьевым ресурсам — треть мировых запасов полезных ископаемых, в том числе 8 процентов всего природного газа, 12 процентов нефти, 40 процентов золота, 90 процентов хрома и платины. Это превращает Африку в локомотив, в сцепке с которым можно двигаться вперед», — сказал он в четверг.

Конечно, обидно, когда кто-то осваивает себе эти природные богатства, а тебя поучаствовать не зовут. Поэтому для освоения африканских рынков белорусские власти приложили много усилий.

И если посмотреть невооруженным взглядом, то может показаться, что усилия не пропали даром. За восемь месяцев Беларусь экспортировала в Африку товаров на 530 миллионов долларов. И это, конечно, выглядит внушительно. Если только эти 530 миллионов ни с чем не сравнивать.

Потому что, если сравнить со всем белорусским экспортом, то получится доля Африки в нем составила всего 2 процента. А если сравнить, скажем, с одной только Ленинградской областью, то получится, что весь белорусский экспорт во все страны Африки был в два раза меньше.

Правда, по сравнению с 2019 годом белорусский экспорт в Африку вырос на 120 миллионов долларов. Но тут, опять же, есть нюанс. Четыреста миллионов долларов белорусского экспорта в Африку – это экспорт нефтепродуктов, удобрений и оружия. То есть, потери на российском рынке Африка Беларуси не компенсирует.

А вот с экспортом менее специфических товаров все сложнее. Во все страны Африки за восемь месяцев он составил всего 130 миллионов долларов. Причем, существенная доля этого экспорта получилась в результате одной сделки – поставок белорусской техники в Зимбабве. Уже два года белорусские власти пытаются провернуть аналогичную сделку с Кенией, но как-то не складывается.

Если до 2020 года Беларусь торговала в Африке с успешными странами как Египет и Марокко, то сейчас приходится пробиваться на рынки Судана, Эфиопии, Экваториальной Гвинеи и того же Зимбабве. Но даже там белорусские власти пытаются провернуть свою любимую сделку: ресурсы в обмен на поцелуи. Хотят получать алмазы, нефть и драгоценные металлы в обмен на снисходительное похлопывание по плечу младших африканских братьев.

