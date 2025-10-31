закрыть
Американский снайпер рассказал, что его удивило в Украине

  • 31.10.2025, 11:39
  • 2,042
Это не Афганистан.

Война России против Украины кардинально отличается от конфликтов, в которых участвовали армии США за последние десятилетия. В частности, характер боевый действий в Украине иной, чем в Афганистане и Ираке.

Бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при Главном управлении разведки Минобороны Украины Мэтью Сэмпсон рассказал, что ему впервые пришлось столкнуться с настоящей окопной войной, чего он никогда не видел во время службы в Ираке и Афганистане, где иногда бои проходили в пещерах.

«Мы вообще не тренируемся в окопах в американской армии. Ближе всего к этому есть тренировки в коридорах, но обычно они имеют двери. Траншейная война очень отличается. Также отличается то, как нужно лучше всего действовать, чтобы не погибнуть в процессе», — признался Сэмпсон.

Американец также рассказал, что между военнослужащими из США и украинскими бойцами нередко возникают дискуссии по поводу тактики, поскольку «украинская армия все делает иначе», чем американская. К примеру, между украинцами и иностранцами возник спор о том, как лучше заходить в комнату и зачищать помещение, где находился противник.

«Мы поняли, что существуют разные способы, и украинский способ имел больше смысла, поскольку поле боя отличается. Мы знали, что россияне минировали значительно больше, чем мы видели в Ираке или Афганистане. Там мы старались зачищать здания как можно большим количеством людей. Но в Украине все наоборот, потому что все в комнатах может быть заминировано», — поделился деталями Сэмпсон.

По словам ветерана, украинский фронт стал для него новым типом боевого опыта, где постоянные обстрелы, ограниченность ресурсов и близость противника делают бой крайне динамичным и непредсказуемым.

