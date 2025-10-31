Разрушенный лагерь под Минском продали почти за миллион долларов 31.10.2025, 11:38

«Кировец» пустовал почти 20 лет.

Старый советский лагерь «Кировец» под Минском пустовал более 20 лет. Комплекс зданий переходил из рук в руки, пока не вернулся государству.

В итоге, лагерь попал на аукцион «БУТБ-имущество» и был 30 октября продан за рекордную сумму. Менее чем за час стоимость объекта выросла более чем в 65 раз, обратил внимание Realt.

Находится бывший лагерь «Кировец» в Минском районе, в лесном массиве рядом с деревней Зеленое Ждановичского сельсовета. Расстояние от МКАД — около 10 километров. До пляжей Минского моря — около 2 километров.

Лагерь «Кировец» построили еще в 1960-х годах. Раньше учреждение принадлежало Минскому станкостроительному заводу имени Кирова. За время его работы тут успело отдохнуть не одно поколение минчан. Лагерь функционировал до начала 2000-х, а затем опустел и постепенно превратился в заброшку. Сейчас на территории в 6,5 гектаров располагается более десятка разнообразных построек. В основном, это бывшие жилые корпуса (деревянные домики), а также различные хозяйственные строения (медпункт, баня, библиотека) в той или иной степени сохранности.

С 2010 года участком с десятком домиков владела компания «Интерфинстрой». Она хотела преобразовать объект, но не вышло. В 2023 году по инициативе Комитета госконтроля Минской области землю в Минском районе у частной компании изъяли.

Пустующий лагерь с разнообразными постройками общей площадью около 1200 квадратов выставили на электронные торги за 44 тыс. рублей (около 15 тыс. долларов). Аукцион по продаже комплекса прошел 30 октября и завершился за 54 минуты. При этом начальная стоимость детского лагеря недалеко от Минского моря выросла в 65 раз! Повышенное внимание было вызвано невысокой стоимостью и шикарной локацией.

По информации «БУТБ-Имущество», в электронных торгах участвовало 11 покупателей, которые подняли стоимость неиспользуемого объекта недвижимости до 2,9 млн рублей (около 980 тыс. долларов). Победителем аукциона и новым собственником заброшенного лагеря стала частная компания, занимающаяся изготовлением и реализацией мебели.

Вместе со зданием новому владельцу достался участок почти в 7 гектаров. Его передадут в аренду на 30 лет.

