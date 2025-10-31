Россияне стали меньше есть 6 31.10.2025, 12:19

Продажи продуктов питания впервые за долгое время начали сокращаться в натуральном выражении.

Продажи продуктов питания в России впервые за долгое время начали сокращаться в натуральном выражении — то есть в штуках, килограммах, литрах.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Такском», в сентябре–октябре такой спад составил 5% год к году и затронул большинство товарных категорий. Продажи молока упали на 8%, риса — на 10%, гречки и свинины — на 9%.

В деньгах оборот розничной торговли продолжает увеличиваться, но это результат растущих цен: с начала 2024 года говядина подорожала на 26%, молоко — на 25%, ржаной хлеб — на 24%, картофель — на 38%. В результате средний чек растет, но количество покупок в супермаркетах уменьшается — на 2% за январь–сентябрь, по подсчетам T-Pay. В первую очередь люди экономят на мясе: количество покупок в мясных лавках опустилось на 7% год к году, по данным «Эвотора».

Изменение поведения потребителей видно с декабря прошлого года: люди стали отказываться от разнообразия в пользу более простой и дешевой еды, отмечает директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Производители отвечают «шринкфляцией» — то есть уменьшая размер упаковки при той же цене. Средний вес одной упаковки продуктов питания во втором квартале сократился на 3%, указывает Ардалионов.

Хотя Росстат сообщает о росте реальных доходов россиян на 8%, а реальных зарплат — на 4,4%, каждый третий в стране (31%) жалуется, что денег на еду не хватает, показал опрос Gallup. Одновременно все больше людей говорят об ухудшении экономической ситуации в своих регионах: 39% в 2025 году против 33% годом ранее, 34% в 2023-м и 29% в 2022-м.

Чтобы сэкономить россияне все чаще наведываются в жесткие дискаунтеры, которые продают самые дешевые товары с максимальным скидками. Выручка таких магазинов («Светофор», «Чижик», «Доброцен») выросла на 27% год к году — рекордно среди всех продуктовых ритейлеров. Доля «магазинов для бедных» в продовольственной рознице за последние 8 лет увеличилась более чем втрое — с 4,8% до 16,4%, а доля дискаунтеров превысила 60%.

Повышение НДС с 2026 года сулит новый удар по потребительскому спросу и дополнительные разгон инфляции. «НДС — налог, вынимаемый из нашего кошелька. И если этот налог повышается для консолидации бюджета», — объясняет главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец.

«У меня забрали, но мне не вернули — соответственно, я обеднел. Моя покупательная способность теперь больше в цены идет и меньше в реальные продукты. Поэтому дальше мой спрос начинает грустить, загибаться», — говорит Донец.

