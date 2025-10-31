В Беларуси выпускают зубную пасту со вкусом конфет «Столичные»5
- 31.10.2025, 12:25
В магазинах она будет через две недели.
Новинка от «Модум» и «Коммунарки» должна появиться в продаже через две недели. Об необычной зубной пасте со вкусом конфет «Столичные» сообщил блогер Кокобай. Он получил тестовый тюбик. Его ярко-желтая упаковка напоминает дизайн конфет.
«Очень правдоподобный запах, именно запах конфет «Столичные». Как будто выдавил себе пасту конфет «Столичных». И привкус мяты. Не знаю, кто это придумал, но премию ему. Это лучшая идея», — прокомментировал блогер.
По его словам, в магазинах такая зубная паста будет через две недели.