31 октября 2025, пятница, 13:13
В Беларуси выпускают зубную пасту со вкусом конфет «Столичные»

  • 31.10.2025, 12:25
В магазинах она будет через две недели.

Новинка от «Модум» и «Коммунарки» должна появиться в продаже через две недели. Об необычной зубной пасте со вкусом конфет «Столичные» сообщил блогер Кокобай. Он получил тестовый тюбик. Его ярко-желтая упаковка напоминает дизайн конфет.

«Очень правдоподобный запах, именно запах конфет «Столичные». Как будто выдавил себе пасту конфет «Столичных». И привкус мяты. Не знаю, кто это придумал, но премию ему. Это лучшая идея», — прокомментировал блогер.

По его словам, в магазинах такая зубная паста будет через две недели.

