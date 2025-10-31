Долю завода «Лукойл» в Новополоцке выкупит компания, которую создавал путинский олигарх? 31.10.2025, 12:33

Сделка под угрозой из-за позиции США.

Компания «Лукойл», против которой на прошлой неделе были введены санкции США, объявила, что принятии предложения от трейдера Gunvor. Последний готов выкупить активы LUKOIL International, среди которых находит завод масел «ЭддиТек» в Новополоцке.

В Gunvor, как пишет «Коммерсантъ», подтвердили намечающуюся сделку.

Активы LUKOIL International оцениваются в 19 млрд долларов. Среди них – дочерние компании Litasco и LUKOIL International Upstream Holding, через которые «Лукойл» владеет НПЗ в Болгарии и Румынии, 45% в НПЗ в Нидерландах, более 2 тыс. АЗС, мощностями для хранения и смешивания.

У LUKOIL International, у компании есть производства смазочных материалов в Беларуси, Австрии, Румынии, Финляндии, проект по ветроэнергетике в Румынии и солнечные электростанции в Австрии, Болгарии и Румынии. Завод масел в Беларуси был создан в 2006 году совместно с «Нафтаном» и долгое время назывался «ЛЛК-Нафтан». Санкции заставили переименовать его в 2020-х в «ЭддиТек».

Также LUKOIL International занимается разведкой, открытием, добычей нефти и газа в Румынии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Гане, Камеруне, Демократической Республике Конго, Нигерии, Мексике и России. LUKOIL International – еще и владелец 12,5% Каспийского трубопроводного консорциума (соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска).

Главной проблемой в реализации этой сделки, как указывают эксперты, может стать ее одобрение со стороны США. Его могут не дать, учитывая прежние связи Gunvor с Россией.

Дело в том, что Gunvor в 1997 году создавался хорошим знакомым Владимира Путина Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. В марте 2014 года, через несколько часов после введения в его отношении санкций США, Геннадий Тимченко объявил о продаже 44% в Gunvor партнеру. На конец 2024 года Торнквист владеет 84,79% Gunvor, остальное у Gunvor Employee Shareplan, сообщал трейдер.

