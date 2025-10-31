закрыть
31 октября 2025, пятница
Лукашенко хочет отправить белорусов в заповедники — «жить островками» и трудиться на «клочках»

  • 31.10.2025, 12:36
  • 2,460
Лукашенко хочет отправить белорусов в заповедники — «жить островками» и трудиться на «клочках»

У диктатора возникла очередная бредовая идея.

В ходе рабочей поездки в Лепельский район 31 октября Александра Лукашенко привезли в Березинский биосферный заповедник и показали его центральную усадьбу — деревню Домжерицы, которая должна развиться в «деревню будущего», передает пресс-служба диктатора.

— В заповеднике должны жить люди, такими островками. Речь идет о том, чтобы там, где люди живут, типа Домжериц, создавать эти островки, — помечтал Лукашенко.

Он поручил, чтобы, кроме природоохранных мероприятий, в таких местах «по-хозяйски» занимались лесным и сельским хозяйством, чтобы содержать территории в порядке.

— Жить на земле — надо заниматься сельским хозяйством. Приусадебный участок должен быть, — отметил диктатор.

— Эти клочки нельзя отдавать природе, коль они очищены от леса, кустарников. Они должны давать результат. Где-то цех по обработке древесины, сельское хозяйство. Я готов небольшими деньгами помочь, чтобы это развивать, — сказал Лукашенко.

— Ближе к природе! И использовать надо заповедные места во имя этого. Хочется, чтобы наши люди от этого что-то поимели, — провозгласил Лукашенко, подчеркнув, что «не надо этой крутизны», а «надо все земное».

