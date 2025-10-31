Россия прикрывает «дыры» в воздушной обороне с помощью старых систем ПВО 1 31.10.2025, 12:34

1,412

Украинская разведка раскрыла подробности.

Россия пытается построить единую систему противовоздушной обороны, с целью защитить объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса от украинских дальнобойных ударов, которые регулярно поражают цели на территории государства-агрессора.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, речь идет как о советских комплексах, так и о современных системах.

По его словам россияне пытаются «залатать дыры в своей противовоздушной обороне», объединяя устаревшие советские образцы с техникой, которую выдает за новейшую.

«Речь идет как о советских комплексах, так и о современных — враг пытается объединить их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 «Витязь», — пояснил Андрей Юсов.

Представителя ГУР отметил, что Россия фактически создает гибридную ПВО, где в единую архитектуру объединяются старые и относительно новые ЗРК. При этом разнородность систем затрудняет их совместную работу и делает сеть уязвимой для современных средств радиоэлектронной борьбы и атак беспилотников.

Юсов добавил, что комплексы ПВО развернуты во всех крупных российских городах, а также вокруг промышленных и энергетических объектов, представляющих стратегическую ценность. Однако несмотря на все эти меры Украине продолжает практически ежедневно наносить чувствительные удары по стратегически важным объектам противника.

«Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражения. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в РФ составляет от 18% до 20% — это чрезвычайно большие цифры», — подчеркнул Юсов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com