Путин идет по пути брежневских старцев

Необходимость реформ осознают даже ярые сторонники войны.

Устав наблюдать за бесконечными путинскими плясками то с «Буревестником», то с «Посейдоном», то с «Сарматом», то с «Орешником», Трамп отдал приказ возобновить ядерные испытания, которые американцы не проводили с начала 90-х. Вызов российского президента принят, гонка вооружений набирает обороты. Из фактора немаловажного, но всё-таки вторичного она становится главной политической доминантой.

Всё это уже однажды было, и Путин вообще-то должен об этой истории помнить. После советского вторжения в Афганистан и прихода к власти Рейгана на смену разрядке 70-х пришло новое обострение, сопровождавшееся новым витком оружейной гонки. США тогда запустили программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), пытаясь ответить на которую СССР надорвал свои силы и умер.

Не будем забывать, что перестройка выросла из экономических реформ, поддержанных советским военным руководством, а также руководством КГБ, именно по причине осознания ими слабости отечественной экономики и её неспособности профинансировать разработку достойного ответа американцам. Сейчас про это забыли, но вообще-то до Горбачёва хозрасчёт и материальное стимулирование работников — по сути рыночные механизмы — в советскую экономику начинал внедрять Андропов — именно потому что понимал: по-другому американцев ему не догнать.

Путин идёт по тому же самому пути. Подобно брежневским старцам сам он перестройку, конечно, не начнёт, но он истощит силы страны настолько, что необходимость реформы осознают все — даже хардлайнеры. Кто бы ни пришёл к власти после Путина — новый Андропов ли, новый ли Горбачёв — он будет вынужден двигаться в сторону раскручивания гаек и политической нормализации, которая в конце концов закончится демонтажом ставшего слишком неэффективным и некомфортным режима.

Один из базовых марксистских постулатов гласит: «Идея неизменно посрамляла себя, как только она отдалялась от интереса». Всё более активно противопоставляя свою идеологию конфронтации с окружающим миром объективному экономическому интересу страны, Путин приближает момент «посрамления» этой самой идеологии.

Аббас Галлямов, «Можем объяснить»

