Хэллоуин в Белом доме: детский McDonald’s умилил Сеть 1 31.10.2025, 12:54

Дональд Трамп и Мелания Трамп

Трамп не стал наряжаться в праздничный костюм.

Вечером в четверг, 30 октября, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп устроили праздничный прием по случаю Хэллоуина в Белом доме, всего через два часа после возвращения президента из изнуряющего азиатского турне, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Главной сенсацией вечера стали двое малышей в коляске, оформленной как автомобиль McDonald’s. Их оригинальный костюм рассмешил президента и первую леди, которые не скрывали восхищения, наблюдая, как «мини-водители» катятся мимо.

Трамп и его супруга раздавали детям шоколадки в синих коробочках с президентской печатью. Украшенный десятками тыкв с подсветкой Белый дом выглядел как в кино, а военный струнный оркестр исполнял зловещие мелодии.

Президент, как и прежде, не стал переодеваться — его костюмом стал он сам. Среди гостей были пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт с мужем и сыном-тыквой, советник Стивен Миллер с семьей, наряженной в скелетов, и другие сотрудники администрации.

Не обошлось и без фирменного юмора Трампа. Он повторил трюк с прошлых лет — положил шоколадку на голову ребенка в костюме «Marshmello», а малыш гордо ушел, балансируя сладость под аплодисменты публики.

Оценивая очередь маленьких гостей, Трамп с улыбкой заметил журналистам: «Очередь почти как наш бальный зал!» Праздничный вечер прошел в теплой атмосфере, а коляска-«Макдональдс» мгновенно стала вирусным хитом соцсетей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com