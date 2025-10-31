В Литве обнаружено три метеозонда 31.10.2025, 12:50

Из-за них приостанавливал работу аэропорт в Вильнюсе.

Три метеозонда с контрабандой обнаружено в Литве после того, как 30 октября с 20:10 до 22:43 по местному времени (с 21:10 до 23:43 по белорусскому) был закрыт аэропорт в Вильнюсе, сообщает портал Delfi.

Как отметил глава Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас, всего радары зафиксировали более десяти «отметок», предположительно связанных с аэростатами.

«По сравнению с цифрами, которые у нас были на прошлой неделе, это очень мало», — подчеркнул Виткаускас.

По словам советника Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюса Мишутиса, накануне вечером в Варенском районе обнаружены два метеозонда с сигаретами, еще один в тот же вечер обнаружили сотрудники полиции в Вильнюсе.

Все три груза «переданы пограничникам, которые проводят предварительные расследования по фактам обнаружения подобных находок», — сказал представитель СОГГ.

Напомним, правительство Литвы приняло решение закрыть на месяц пункты пропуска Мядининкай (Каменный лог) и Шальчинкай (Бенякони) на границе с Беларусью. Ограничения будут действовать до 24:00 30 ноября с возможностью их продления.

При этом пункт пропуска Шальчинкай будет закрыт полностью, а Мядининкай — с некоторыми исключениями.

