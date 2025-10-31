У Захаровой нашли секретную квартиру в центре Москвы 1 31.10.2025, 12:55

Мария Захарова

Официальных доходов было бы недостаточно для такой покупки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года приобрела квартиру площадью 151 кв. м в доходном доме на Большой Дмитровке в центре Москвы — по документам сделка оформлена на сумму 100 450 938 рублей, сообщает Explainer со ссылкой на внутренние выписки Росреестра, данные, полученные из утечек банковских и налоговых баз, и открытые источники.

По информации Explainer, речь идет о квартире на пятом (последнем) этаже Доходного дома Московского товарищества ссуды под заклад — памятнике архитектуры федерального значения, расположенном напротив здания Генпрокуратуры РФ. Рыночная стоимость аналогичных апартаментов в этом доме издание оценивает примерно в 160 млн рублей.

Согласно выписке из Росреестра, которую получил Explainer, 28 декабря 2022 года покупателем квартиры числилась «Российская Федерация». Затем, 12 апреля 2023 года, в реестре появилась запись о «дарении» недвижимости — снова «Российской Федерации». Внутренние документы, с которыми ознакомилось издание, связывают покупку и последующую переписку квартиры с семьей Захаровых: по бумагам покупателем в декабре 2022 года значится сама Мария Захарова, а в октябре 2023 года квартира была оформлена на ее отца, Владимира Захарова, ранее работавшего в МИД (с 1980 по 2014 гг.).

При этом официальных доходов Марии Захаровой было бы недостаточно для такой покупки. В публикации приводятся данные, полученные из утечек ФНС и других источников, согласно которым в МИД Захарова получает ежемесячно от 500 до 800 тыс. руб., а суммарный доход в 2024 году в ведомстве составил около 6 млн руб. Кроме того, в 2024 году она, по сведениям издания, получила 1,3 млн руб. в Дипломатической академии МИД, где заведует кафедрой, и более 3 млн руб. от МИА «Россия сегодня». С начала 2025 года, утверждает Explainer, ей выплатили еще 1,6 млн руб. в структуре медиагруппы. Издание также приводит данные об отчислениях от Российского авторского общества — «от 100 до 300 тыс. руб. ежемесячно» — которые могут быть связаны с авторскими правами на тексты и стихотворения, в том числе использованные в песнях некоторых российских исполнителей.

Explainer отмечает, что Захарова освобождена от обязанности декларирования имущества. Это исключение было предоставлено ей приказом министра иностранных дел Сергея Лаврова от июня 2014 года, который определил перечень сотрудников, подлежащих декларированию — Захаровой в этом списке нет.

В материале также говорится о семейных активах: по утечке банковских данных, на счету отца Марии Захаровой в Сбербанке на 2024 год числилось более 70 млн рублей. Explainer называет и имя супруга спикера МИД — Андрей Махров — и указывает на его работу в компаниях, получавших госконтракты. Например, фирма «Северо-Запад», где, по данным ФНС, Махров значится заместителем гендиректора по маркетингу, за последний год получила контракты на сотни миллионов рублей.

