«Польша хочет от Лукашенко только одного» 31.10.2025, 12:58

Фото: Charter97.org

Белорусы отреагировали на планы Варшавы открыть два погранперехода.

На днях премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал открытие двух погранпереходов с Беларусью в Подляском воеводстве. Однако после консультаций с Литвой, которая на месяц закрыла границу из-за атаки метеозондов, открытие двух пунктов пропуска на польско-белорусской границе было отложено на несколько недель. Предварительно, открытие ожидается в середине ноября.

Сайт Charter97.org ознакомился с тем, как белорусы в социальных сетях отреагировали на эту новость.

Большинство жителей, особенно из приграничных регионов Гродненской области, восприняли сообщение с радостью:

— Это лучшая новость! Хватит уже стоять в многокилометровых очередях!

— Ура! Наконец-то! Так достали эти очереди!

— Хорошие новости для польского приграничья.

— Да уж, было бы хорошо, особенно для гродненских — у которых два пункта пропуска рядом с Польшей.

— Хоть люди не будут мучаться сутками в очередях!

Но многие комментаторы сомневаются, что сейчас действительно время открывать эти пункты пропуска. По их мнению, в Беларуси ничего не изменилось:

— Нельзя этого делать. Только санкции.

— Получается, Лукашенко с Путиным переиграли поляков. Миграционный кризис никуда не делся, польские граждане сидят в белорусских тюрьмах и дальше. Так уже пусть и санкции снимают с Беларуси — Лукашенко смеется и руки потирает от радости.

— А что изменилось? В РБ стало свободнее? Тюрьмы открыли? Польское приграничье давит на правительство Польши — вот Туск и пошел на такие шаги. Пока Лукашенко у власти, нельзя это делать!

— А Почобута и ксендзов уже выпустили?

Пользователи также отмечают, что главная цель Варшавы — безопасность своих границ:

— Польша хочет только одного: чтобы со стороны РБ к ней нелегалы не лезли через лес и забор. Достаточно хорошо контролировать приграничную территорию со стороны Беларуси и не подпускать к границе нелегалов.

Многие белорусы сомневаются, что граница в итоге будет открыта. Они прямо пишут, что режим Лукашенко не заинтересован в этом и может спровоцировать новый кризис, чтобы сорвать процесс:

— Плешивый опять нагонит стада мигрантов к переходам — и все застопорится.

— Боюсь, Беларусь обязательно сделает какую-нибудь провокацию, чтобы границу все же не открыли.

— Главное, чтобы сейчас шарики в сторону Польши не полетели.

— Опять учения начнутся около границы, как в 2022 году.

— А Лука не откроет.

