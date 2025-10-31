Белорусов предупредили о вероятности «теплых» штормов в ноябре 31.10.2025, 13:01

Что происходит с погодой этой осенью в Беларуси?

В октябре 2025 года белорусы то доставали зонт, то надевали солнечные очки. В общем-то жители страны стали свидетелем масштабного атмосферного представления, режиссерами которого выступили силы всей Северной Атлантики. Причина смены ясных периодов и затяжных дождей кроется не в местной прихоти погоды, а в мощных климатических процессах, раскачавших атмосферу всего полушария. Они определят и погоду в ноябре, пишет «Телеграф».

Во-первых, это «атмосферные волны» Россби. Представьте себе гигантские изгибы воздушного потока, опоясывающие планету. В этом году их колебания стали особенно резкими из-за слабой активности и досрочного распада полярного вихря — своеобразного холодильника Арктики.

Высвободившиеся массы холодного воздуха усилили температурные контрасты, заставив эти волны двигаться мощнее и создавая череду атмосферных «горбов» и «впадин», сообщили в Severe Weather Europe.

Во-вторых, над Северной Атлантикой установилась классическая дипольная структура, работающая как гигантский погодный конвейер. С одной стороны,над океаном замер мощный блокирующий антициклон — Азорский максимум, сместившийся севернее обычного. С другой, над Европой укрепился обширный и глубокий циклон. Мощный перепад давления между этой «парой» раскрутил поток, который, словно по трубе, начал перекачивать на континент теплые и насыщенные влагой воздушные массы прямиком из Атлантики.

Топливо для штормов

Однако у этой истории есть и критически важный соучастник — аномально теплая вода. Поверхность Атлантического океана и Средиземного моря сейчас на 1,5–3 °C горячее климатической нормы. Балтийское тоже значительно прогрелось летом.

Их теплая вода активно испаряется, предоставляя атмосферным фронтам практически неиссякаемый запас влаги. Фронты, рождающиеся в циклонах над океаном, «накачиваются» ею, как губка, и к моменту достижения Европы обрушивают на землю обильные, а порой и экстремальные осадки.

Наибольшему риску затоплений, разумеется, подвержены наветренные склоны Альп и других горных массивов, где работает эффект усиления — воздух вынужденно поднимается вверх, остывает и отдает всю накопленную влагу. Но активные фронты без труда добираются и до равнинных территорий, включая Беларусь.

Что ждать в ноябре?

Прогнозы европейских синоптиков предполагают, что эта динамичная картина сохранится и в последний осенний месяц. Для Беларуси и большей части Восточной Европы это, с одной стороны, означает температуру чуть выше средних многолетних значений — виной тому постоянный приток теплого воздуха с Атлантики.

С другой, погода останется неустойчивой. Периоды относительного затишья и солнца будут быстро — буквально за день — сменяться активными циклонами с дождями и шквалистым ветром.

Ключевым фактором, определяющим, насколько часто дожди будут добираться до Беларуси, станет позиция области высокого давления над Восточной Европой. Если этот антициклон окажется достаточно сильным, он сможет на время стать «щитом», отсекая атлантическую влагу и делая погоду более сухой и спокойной. Если же он будет слабым, Республика окажется в зоне действия того же «дождливого конвейера», что и Западная Европа.

Какой будет зима?

Ранее западные метеорологи констатировали первые признаки формирования полярного вихря над Северным полюсом. Эта гигантская атмосферная структура во многом определяет то, насколько холодной и снежной будет грядущая зима, в том числе, в европейском регионе. В этом году интенсивность полярного вихря оказалась рекордно низкой. Вот как это может отразиться на зиме-2025/26.

