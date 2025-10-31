У крупного производителя популярной мясной продукции в Беларуси возникли проблемы 31.10.2025, 13:07

На торги выставили его недвижимость.

На аукцион выставили комплекс недвижимости агрокомбината «Дзержинский». Объявление опубликовано на онлайн-площадке «БелЮрОбеспечение».

Комплекс недвижимости расположен в Минском районе, недалеко от деревни Аксаковщина. Лот включает 10 капитальных строений. Среди них птичники, телятник, сарай для сена, водонапорная башня и другие объекты сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земельного участка составляет около 4 гектаров.

На имущество наложен арест и запрет на регистрационные действия.

Несмотря на довольно печальное состояние недвижимости, начальная стоимость лота — более 1,35 млн рублей.

При этом, судя по финансовому отчету предприятия за первую половину этого года, оно заработало на выпуске своей продукции чуть больше, чем год назад: 449 млн против 428 млн рублей. При этом у него выросла себестоимость продукции, расходы на ее реализацию и другие траты. Тем не менее чистая прибыль (доходы за вычетом расходов и налогов) увеличилась с 56,7 млн в январе-июне 2024-го до 61,6 млн за такой же период нынешнего года.

В то же время в судах в последние месяцы рассматривали требования к агрокомбинату от других компаний. Порой на довольно солидные суммы. Например, в октябре фирма «Штотц техно-сервис» через суд требовала более 528 тыс. рублей, следует из данных на сайте Legat.by. Более 110 тыс. рублей хотела вернуть компания «Агриматко-96». В сентябре долг на чем более 219 тыс. рублей был перед фирмой «Альтерагро».

В общей сложности за два последних месяца были возбуждены приказные производства на сумму более 1 млн рублей.

На сайте агрокомбината указано, что на всех его структурных подразделениях работает почти 9 тысяч человек.

Напомним, «Дзержинский» производит около 20% всей выпускаемой в Беларуси продукции из мяса птицы. Как сообщалось, он также входит в топ-10 ведущих предприятий Беларуси. К примеру, в 2016 году Минфин внес этот агрокомбинат в десятку самых прибыльных организаций страны. Он оказался в этом топе вместе с «Беларуськалий», «Газпром трансгаз Беларусь», Мозырский НПЗ, «Банк развития Беларуси», «Гомельтранснефть Дружба», «Пеленг», 558-й авиаремонтный завод, Пинский комбинат хлебопродуктов, Гродненская табачная фабрика «Неман».

