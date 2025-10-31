«Это не случайные события» 31.10.2025, 13:15

1,002

Речь идет не только о метеозондах.

Кто стоит за атаками метеозондов на Литву? Такой вопрос сайт Charter97.org задал бывшему политзаключенному, координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю:

— Белорусские спецслужбы координируют свою деятельность с российскими, они союзники. Без их ведома и участия такие масштабные операции (напомню, воздушные шары появлялись одновременно в разных районах Литвы) провести невозможно. К тому же, речь идет не только о метеозондах. За последние два месяца воздушное пространство Литвы нарушали также дроны и самолеты. В сентябре была атака на Польшу, обломки российских беспилотников находили в Латвии.

Это не случайные события, а звенья одной цепи – часть гибридной войны, которую белорусский и российский режимы ведут против Европы. Цели могут быть разными – от анализа реакции на подобные события со стороны стран-соседей Беларуси, со стороны ЕС и НАТО до зондирования системы ПВО и разведки.

Кроме того, нельзя забывать о прямом ущербе: только в течение одной недели аэропорт Вильнюса был вынужден останавливать работу четыре раза, были отменены десятки рейсов, несут потери авиакомпании. Изменениям маршрутов привели к задержкам и неудобствам для пассажиров. Думаю, уже сейчас многие туристы задумываются о том, стоит ли лететь в Литву в ближайшее время.

