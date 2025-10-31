Трамп готовит удары по аэродромам и портам Венесуэлы 31.10.2025, 13:21

Дональд Трамп

Цели уже определены.

Администрация президента Дональда Трампа намерена усилить давление на главу Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Вашингтон обвиняет в организации наркотрафика в США. Как сообщили осведомленные американские чиновники The Wall Street Journal (WSJ), Белый дом для этого готовит воздушные удары по ряду целей в Венесуэле, включая объекты, «находящиеся в зоне влияния наркокартелей и режима Мадуро».

Как рассказал один из чиновников, речь, в частности, идет о венесуэльских военно-морских базах и аэродромах, включая взлетно-посадочные полосы, которые, как предполагается, используются для незаконного оборота наркотиков. По словам собеседников, Трамп, который анонсировал удары по наземным целям в Венесуэле неделю назад, пока не принял окончательного решения о таких атаках, однако цели уже определены.

«Президент Трамп ясно дал понять Мадуро: прекратите отправлять наркотики и преступников в нашу страну. Президент готов использовать все имеющиеся у Америки ресурсы, чтобы остановить поток наркотиков», — заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Армия Венесуэлы имеет на вооружении современные средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе значительное количество российских систем, отмечает WSJ. Предположительно, что власти также получили от четырех до шести российских ЗРК С-300, а также переносные зенитные орудия, которые, по словам экспертов, потенциально способны обнаруживать и сбивать американские военные самолеты. Авиация США в последнее время активизировала полеты у границ Венесуэлы с целью картографирования ее систем ПВО, сообщает издание.

На прошлой неделе Мадуро заявлял, что у Венесуэлы имеется около 5000 переносных ЗРК «Игла-С» российского производства. По его словам, они размещены «на ключевых позициях ПВО». По данным сервисов отслеживания полетов, в минувшие выходные в Каракас прибыл российский военный самолет, находящийся под санкциями США.

С начала сентября военные США нанесли ряд ударов по судам, предположительно перевозившим наркотики, в Карибском море. В результате погибли около 40 человек. Пентагон заявляет, что некоторые из убитых были гражданами Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп отправил в Карибский бассейн авианосную группу в сопровождении ударных кораблей.

Накануне возможных ударов по наземным целям администрация Трампа развернула кампанию, цель которой — представить Мадуро главой наркоторговой и террористической организации, стремящейся наводнить США наркотиками. Глава Венесуэлы отрицает эти обвинения и заявляет, что США хотят захватить природные богатства страны, в том числе нефть, газ и золото. Также он объявил о мобилизации 15 тыс. солдат.

