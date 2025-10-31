NASA поспорило с Ким Кардашьян о полете на Луну 4 31.10.2025, 13:29

Ким Кардашьян

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Звезда предложила всем посмотреть TikTok.

NASA отреагировало на заявление звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, которая в новом эпизоде шоу «The Kardashians» усомнилась в том, что высадка на Луну в 1969 году действительно произошла, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Звезда, которой недавно исполнилось 45 лет, заявила, что миссия «Аполлон-11» была «снята в студии», а астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин якобы только выходили на орбиту, пока мир наблюдал поддельные кадры.

После выхода эпизода NASA коротко, но остроумно ответило в соцсетях. «Да, Ким, мы были на Луне… шесть раз!» — написал представитель агентства Шон Даффи, добавив, что программа «Артемида» готовит новую миссию под руководством администрации президента США Дональда Трампа. «Мы выиграли прошлую космическую гонку — и выиграем эту», — подчеркнул он.

Кардашьян рассказала о своих сомнениях во время разговора с актрисой Сарой Полсон на съемках сериала. «Я отправлю тебе миллион статей с Баззом Олдрином и тем вторым», — сказала она, намекая на Армстронга.

По словам звезды, Олдрин якобы «проговорился» в интервью, заявив, что «ничего страшного не было, потому что это не происходило». Кардашьян также указала на «несоответствия»: якобы развевающийся флаг, отпечатки обуви, не совпадающие с лунными, и отсутствие звезд на снимках.

Однако специалисты давно объяснили эти явления физическими и техническими причинами, а упомянутые «доказательства» многократно опровергнуты. Олдрин, в частности, действительно говорил о том, что часть трансляции была дополнена анимацией — но лишь для наглядности.

На критику Кардашьян ответила просто: «Пусть все сами посмотрят в TikTok и решат».

