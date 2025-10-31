The Telegraph: «Буревестник» — это уязвимый «белый слон» Путина 1 31.10.2025, 13:31

1,422

Ракета имеет серьезные тактические и экономические недостатки.

Последние демонстрации Кремлем так называемого «супероружия» - крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - вызвали бурные заявления в российских СМИ, но многие западные эксперты называют систему «техническим белым слоном».

Как пишет бывший офицер британской разведки, военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон для The Telegraph, ракета имеет серьезные тактические и экономические недостатки, которые существенно ограничивают ее боевую ценность.

Россия утверждает, что «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность и может оставаться в воздухе длительное время благодаря ядерному двигателю. В кремлевских выступлениях это подается как способ обходить обычные средства ПВО и радарного обнаружения - ракета якобы может «блуждать» и подходить к цели с неожиданного направления.

Медленно, дорого, уязвимо

Технические и оперативные замечания к «Буревестнику» накапливаются:

Дозвуковая скорость и уязвимость. В отличие от гиперзвуковых ракет, «Буревестник» летит медленнее - его легче перехватить истребителями или уничтожить другими средствами ПВО, если он обнаружен.

Высокая стоимость. Ядерный реактор и сложные системы делают производство таких ракет чрезвычайно дорогим. Критики отмечают: за те же деньги можно закупить сотни более простых и массовых средств поражения.

Сомнительная практичность. Для достижения максимальной дальности крылатая ракета вынуждена подниматься до высот, где ее заметят спутники и дальние радары; низкий полет экономически невыгоден для реактивного двигателя.

Экологические и тактические риски. В случае использования обычной боеголовки обломки и ядерное топливо реактора могут вызвать радиоактивное загрязнение, что может быть ошибочно интерпретировано как ядерный удар и эскалационно спровоцировать ядерный ответ.

Ограниченность российских средств раннего обнаружения. Хотя у РФ есть самолеты А-50 типа АВАКС, их немного и они уязвимы; удерживать много таких самолетов в воздухе постоянно Кремль вряд ли сможет.

Стратегический смысл

Для Кремля демонстрация «Буревестника» имеет прежде всего политическую цель: усилить давление на Запад и усилить образ непобедимости. Но технические ограничения и экономический вес программы ставят под сомнение практическую пользу этого оружия на поле боя.

Официальная риторика Вашингтона в отношении «Буревестника» уже была жесткой: американская администрация напоминает о собственном ядерном арсенале и демонстративно утверждает наличие подводных сил, способных быстро и эффективно ответить. Отдельные заявления со стороны США о возобновлении испытаний ядерного оружия дополнительно обостряют диалог по безопасности.

«Фактически, «новое» российское оружие, похоже, игнорирует каждый урок, усвоенный в Украине. Но будем надеяться, что россияне будут продолжать тратить ресурсы на этот технологический тупик. Возможно, это побудит Трампа отправить сотни «Томагавков» в Киев, что гораздо вероятнее побудит Путина к мирным переговорам, чем его чудодейственное оружие обеспечит ему победу», - подытожил эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com