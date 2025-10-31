Белорусы все больше денег тратят на еду 31.10.2025, 13:40

И меньше путешествуют.

Сумма трат белорусов в супермаркетах за последние два года значительно выросла, свидетельствует статистика по транзакциям держателей карточек «Белгазпромбанка», пишет сайт «Белорусы и рынок».

Общая сумма транзакций в супермаркетах в 3 квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого подскочила на 7%, сообщает аналитическая служба банка. Также резко вырос средний чек клиента банка в супермаркете – на 11% за год – и достиг 24,6 рублей. Тогда как средний чек доставки еды больше – почти 40 рублей.

Данные показывают, что онлайн в супермаркетах покупают за один раз на большую сумму, чем офлайн.

Нынешний рост покупок в супермаркетах – продолжение тренда прошлого года, когда начался взрывной рост: за весь 2024 год сумма транзакций выросла на 20%, а средний чек – на 10%. То есть потребительский бум клиенты банка проявляют прежде всего в покупках продуктов.

Напомним, по данным Белстата, средний белорус совершает покупок в розничных объектах на 30 рублей за один день. Годовой чек в магазинах у жителя страны достигал в прошлом году 10 тыс. рублей.

Аналитика «Белгазпромбанка» также свидетельствует, что наши сограждане все реже делают покупки в обувных магазинах – негативная тенденция продолжается уже несколько лет. Так, за 3 квартал этого года сумма транзакций снизилась на 8% по сравнению с прошлым годом. В прошлом и позапрошлом году падение составляло -19% и -1,8% соответственно. Возможно, клиенты банка стали покупать обувь в иных объектах, нежели специализированные магазины.

Данные показывают, что белорусы в этом году меньше путешествуют: сумма транзакций в авиабилетах снизились на 8%, а в отелях – на 11%. При том, что в прошлом году траты на перелеты резко подскочили (+19%), а вот рецессия в бронировании отелей началась уже тогда (-2,4%).

