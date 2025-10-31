«Самая большая проблема» Лукашенко продолжает обостряться 31.10.2025, 13:44

4,052

И это уже невозможно скрыть.

Минус во внешней торговле в январе-сентябре увеличился на 1,4 млрд долларов, или на 45% в тому же периоду прошлого года. Это следует из данных Белстата.

Объем внешней торговли товарами и услугами по итогам девяти месяцев составил 63 млрд 733 млн долларов. При этом экспорт просел на 2,43% и был 29,6 млрд долларов к тому же периоду прошлого года. Импорт за этот же период вырос на 2,2% — до 34,1 млрд долларов. В результате отрицательное — речь о превышении поставок зарубежных товаров и услуг над их экспортом — сальдо сложилось на уровне 4,55 млрд долларов.

Если смотреть по регионам, то поставки нашей продукции и услуг в страны СНГ (в основном в Россию) остались примерно на уровне того же периода прошлого года. Там был прирост на 0,3%, составив 21,7 млрд долларов. Импорт оттуда — опять же в первую очередь из РФ — увеличился на 1,3% (до 19,8 млрд долларов).

При этом экспорт в остальные страны снизился почти на 10,6% и составил 7,9 млрд долларов, а импорт оттуда вырос на 2% — до 14,3 млрд.

Что говорят о проблеме чиновники

Чиновники не первый год борются с импортом, но испытывают с этим трудности. Тем временем Беларусь все больше сближается с Россией по части внешней торговли.

В середине августа 2024 года в Минэкономики рассказали, из-за чего возникли трудности во внешней торговле: импорт товаров опережает экспорт. В ведомстве считают, что «виноваты» в этом в том числе цены на нефть и калий. Напомним, ранее это министерство упрекало в проблемах во внешней торговле в том числе население — из-за повышенного спроса на импортные товары.

На проблему во внешней торговле 17 июня 2024 года обращал внимание Александр Лукашенко: она его настораживает. В этот же день тогдашний премьер-министр Роман Головченко (теперь он занимает позицию главы Нацбанка) пояснил, почему импорт товаров превышает экспорт. По его мнению, «какой-то катастрофы нет». «Если говорить о причинах, то они тоже прозаичны: мировая цена на нефть выросла, соответственно, мы закупаем сырую нефть, поэтому это сыграло на увеличение стоимости импорта», — заявлял Роман Головченко.

Также Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил о проблемах со сбытом товаров в России — продажи падают на этом рынке. 8 сентября диктатор заявил, что самая большая проблема сегодня для Беларуси — найти новые рынки сбыта для отечественной продукции, которую не удается реализовать «в силу определенных, объективных причин» в России.

