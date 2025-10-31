закрыть
31 октября 2025
Принц Эндрю лишен титулов и покидает Виндзорский дворец

  • 31.10.2025, 13:48
Принц Эндрю лишен титулов и покидает Виндзорский дворец
Фото: PA Media

Британские политики поддержали короля.

Британский король Карл III принял решение официально лишить своего брата, принца Эндрю, всех королевских титулов и званий. Отныне он будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Бывший герцог Йоркский также должен покинуть свою резиденцию — Royal Lodge в Виндзоре. Его переезд в поместье Сандрингем в графстве Норфолк ожидается в ближайшее время. Проживание будет профинансировано лично королем.

Решение принято на фоне продолжающегося репутационного кризиса, связанного с делом американского миллиардера и преступника Джеффри Эпштейна. Эндрю неоднократно отрицал обвинения в сексуальных связях с несовершеннолетней Вирджинией Джуффре, но в 2022 году заключил с ней гражданское мировое соглашение, выплатив, по сообщениям СМИ, около £12 млн без признания вины.

В заявлении дворца говорится, что санкции против Эндрю «необходимы, несмотря на его отрицания», а королевская семья выражает «глубочайшие соболезнования жертвам всех форм насилия».

Экс-принц лишается титулов Герцога Йоркского, графа Инвернесса, барона Киллил, а также права на стиль Его Королевское Высочество. Отозваны и почетные звания — Орден Подвязки и Королевский Викторианский орден.

Сестры Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, сохраняют свои титулы согласно указу Георга V 1917 года.

Семья Джуффре назвала решение «знаковым шагом к справедливости». Британские политики поддержали короля, отметив, что поступок Карла III «мужественный и правильный» и посылает «важный сигнал всем жертвам насилия».

