Принц Эндрю лишен титулов и покидает Виндзорский дворец 31.10.2025, 13:48

2,748

Фото: PA Media

Британские политики поддержали короля.

Британский король Карл III принял решение официально лишить своего брата, принца Эндрю, всех королевских титулов и званий. Отныне он будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Бывший герцог Йоркский также должен покинуть свою резиденцию — Royal Lodge в Виндзоре. Его переезд в поместье Сандрингем в графстве Норфолк ожидается в ближайшее время. Проживание будет профинансировано лично королем.

Решение принято на фоне продолжающегося репутационного кризиса, связанного с делом американского миллиардера и преступника Джеффри Эпштейна. Эндрю неоднократно отрицал обвинения в сексуальных связях с несовершеннолетней Вирджинией Джуффре, но в 2022 году заключил с ней гражданское мировое соглашение, выплатив, по сообщениям СМИ, около £12 млн без признания вины.

В заявлении дворца говорится, что санкции против Эндрю «необходимы, несмотря на его отрицания», а королевская семья выражает «глубочайшие соболезнования жертвам всех форм насилия».

Экс-принц лишается титулов Герцога Йоркского, графа Инвернесса, барона Киллил, а также права на стиль Его Королевское Высочество. Отозваны и почетные звания — Орден Подвязки и Королевский Викторианский орден.

Сестры Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, сохраняют свои титулы согласно указу Георга V 1917 года.

Семья Джуффре назвала решение «знаковым шагом к справедливости». Британские политики поддержали короля, отметив, что поступок Карла III «мужественный и правильный» и посылает «важный сигнал всем жертвам насилия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com