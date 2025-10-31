Новый недорогой SEAT на базе VW Polo рассекретили официально 31.10.2025, 13:55

1,108

Автомобиль теперь выглядит намного современнее.

Недорогой хэтчбек SEAT Ibiza на базе модели VW Polo претерпел долгожданную модернизацию. Автомобиль рассекретили официально после длительного ожидания и показали на фото как машину 2026 года.

Свою самую дешевую модель SEAT Ibiza производитель показал после обновления. Премьера автомобиля уже состоялась. Это долгожданный рестайлинг SEAT Ibiza. Мы можем посмотреть на свежий дизайн с новыми фарами, крупными воздухозаборники и резкими гранями на кузове.

В целом хэтчбеки теряют позиции перед более популярными кроссоверами. Однако в Европе такие городские автомобили пока остаются востребованными. Вдобавок самый доступный SEAT является фундаментом линейки.

Автомобиль теперь выглядит намного современнее. Новая Ibiza 2026 модельного года вместе с другими моделями компании будет способствовать укрепляющимся позициям производителя.

В моторной гамме SEAT Ibiza позже появятся гибридные варианты. А пока новинку будут предлагать с несколькими двигателями объемом 1-1,5 л мощностью 80, 95, 115, 150 л.с.

