Украинский спецназ уничтожил новейший российский комплекс «Бук-М3» 31.10.2025, 14:00

И РЛС «Небо-У».

Силы специальных операций уничтожили новейший комплекс ПВО «Бук-М3», а также поразили радиолокационную станцию «Небо-У» россиян.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

«В ночь на 28 сентября ССО Украины во взаимодействии с повстанческим движением в РФ «Черная Искра» провели специальные мероприятия. В результате в Ростовской области на металлолом превратились зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» и радиолокационная станция раннего обнаружения «Небо-У», - говорится в сообщении ССО.

Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов. «Бук-М3» способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а «Небо-У» может обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским ударам вглубь РФ.

Что известно о «Бук-М3»

«Бук-М3» - это комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности. Предназначен для борьбы с воздушными целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей. Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на расстояниях от 2,5 до 80 км и высотах от 15 м до 35 км.

При создании «Бук-М3» за основу взят комплекс «Бук-М2» с переходом на новые электронные компоненты. Предполагалось принять комплекс на вооружение в 2009 году, но эти планы не были реализованы.

Затем в первой половине 2013 года планировалось начать серийное производство средств комплекса, но в конце года в СМИ было заявлено, что поступление ЗРК «Бук-М3» в ВС России планируется на 2016 год.

Характеристики станции «Небо-У»

«Небо-У» - это российская радиолокационная станция метрового диапазона волн. Разработчик - Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники. Она выпускается в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск.

В варианте ПВО антенная система сложнее, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. В варианте для сухопутных войск антенная система упрощена для повышения мобильности.

Точность измерения высоты составляет 400-600 м, в зависимости от высоты цели. РЛС обнаруживает цели на высоте 500 м на дальности 65 км, а на высоте 20 км - на дальности более 400 км.

