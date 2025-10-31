закрыть
Лукашенко заговорил о войне

  • 31.10.2025, 14:03
  • 5,018
Лукашенко заговорил о войне

Диктатор грозится «бахнуть».

Лукашенко посетил Березинский биосферный заповедник и заговорил о войне. Заявление диктатора сегодня, 31 октября, цитируют госСМИ.

— Не выдержим — окунемся в этот омут. Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти, — сказал правитель.

Он заявил, что сейчас «некоторые страны-соседи тратят на военные нужды до 5% от ВВП» и это весьма высокий уровень, но «оттяпать западную часть Беларуси не получится».

— Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем, — сказал правитель.

Напомним, ранее Лукашенко рассказывал, что белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО». Диктатор говорил, что освобождение Беларуси начнется с Кобринского района.

