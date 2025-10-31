Дефицит врачей в России достиг 80% 31.10.2025, 14:05

Цифры озвучили прямо в Госдуме.

Нехватка медицинских кадров в России доходит до 80%, в особенности за пределами крупных городов, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Страна у нас большая. Во многих центральных районных больницах, особенно сельских, не хватает врачей и среднего медицинского персонала <…> Сегодня до 80% доходит дефицит кадров, особенно в небольших сельских районах», — сказал он в Думе в четверг, комментируя законопроект Минздрава, вводящий обязательную отработку для выпускников медвузов в госбольницах. Накануне депутаты одобрили документ во втором чтении.

По словам Володина, в городах России проблема с нехваткой врачей и медперсонала не менее острая. «Если говорить о небольших городах — 20 тысяч населения, 30 тысяч — до 50 процентов дефицит. И все это через совместительство. А если специалист один, он становится многостаночником», — подчеркнул спикер Госдумы. В феврале глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что в стране не хватает 23,3 тыс. врачей, а дефицит среднего медицинского персонала составляет 63,5 тыс. человек. В мае он пообещал сократить дефицит медработников на 95%. Этого удастся добиться, по утверждению Мурашко, к концу 2030 года.

30 октября в Думе прошел второе чтение законопроект, обязывающий выпускников медвузов отрабатывать в заранее выбранных госбольницах под руководством наставников в течение срока до трех лет. Минздрав сам определит, выпускники по каким специальностям будут проходить такое наставничество, и разработает положение о нем. Также ведомство будет определять конкретные сроки наставничества.

Помимо этого, законопроект вводит штрафы для студентов-целевиков (которых будет около 70% от всех бюджетников в медвузах). Если обучающийся нарушит договор о целевом обучении, то ему придется выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере этой компенсации. Такое обязательство относится и к медучреждению, в котором будет работать целевик.

На фоне нехватки кадров с 1 сентября фельдшерам и акушеркам, не имеющим высшего медицинского образования, разрешили исполнять функции лечащих врачей при отсутствии специалистов, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

