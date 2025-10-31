Польша приступила к разбору заграждений в Кузнице? 31.10.2025, 14:10

Об этом сообщают белорусские пограничники.

Польские военные начали убирать заграждения в пункте пропуска Кузница (с белорусской стороны Брузги). Вчера, 30 октября, были демонтированы бетонные тетраэдры и противотанковые ежи, сообщает близкий к белорусским пограничникам Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что Польша отказалась открывать пункты пропуска на границе с Беларусью. Открытие двух пунктов пропуска на польско-белорусской границе было отложено на несколько недель. Предварительно, это произойдет в середине ноября.

