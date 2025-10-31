Битые карты Вовы Путина Герман Обухов

31.10.2025, 14:12

1,902

Герман Обухов

Закидать Запад российскими лаптями уже не получится.

На нежелание Дональда Трампа встретиться с Путиным в Будапеште, чтобы заставить Киев сдаться и отступить, Кремль решил пойти «ва-банк краплеными» и запустить «Буревестник». Летел он с Новой Земли недолго и рухнул где-то в Сибири, подпортив окружающую среду радиоактивными «объедками». Путин хотел испугать ежа, точнее – весь Запад и Дональда Федоровича, голой Ж, но те почему-то не испугались и посоветовали Вове «следить за базаром».

Собственно говоря, других карт, кроме ЯО, у Кремля давно нет и податься «бедному крестьянину» некуда. Фронт стоит, экономика дышит «на ладан». Миссия Кирюши Дмитриева в Вашингтон с призывом отменить санкции, которые России очень помогают, тоже никого не вдохновила, кроме конгрессвумен Луна(тика), откушавшей конфет с путинской начинкой.

Американские санкции на самом деле – «из пушки по воробьям», потому что надо вводить эмбарго на покупку всей нефти из России, а не только для «Роснефти» и «Лукойла». Мы все понимаем, что эти две компашки продадут свою нефть «Сургутнефти» и «Транснефти», а те успешно ее экспортируют. То же самое и с российскими банками, которые давно надо было отключить от SWIFT и все без исключения.

Вопрос остается открытым только к Офису президента Украины – там не понимают, что лоббировать интересы Украины в Америке должны граждане Соединенных Штатов, а не глава ОП и не украинские дипломаты?

Или это понимание придет на седьмом году войны?

Сегодня война превратилась в войну дронов и очень скоро она станет войной роботов. В случае войны России с НАТО, российские «архаровцы» даже не увидят натовских военнослужащих на поле боя. Это будет «война миров». Закидать Запад российскими лаптями уже не получится.

Российская пропаганда, как Иван Сусанин, завела почти весь народ расеюшки в непроходимое болото лживых иллюзий. Выхода оттуда нет, а «есть лишь вход и то – не тот». Что мы имеем в итоге?

Приглашение риэлтору Уиткофф посетить Киев, чтобы пройтись по Киево-Печерской Лавре, больше он ни на что не способен.

Герман Обухов, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com